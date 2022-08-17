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الذكاء الاصطناعي يحد من الاتجار بالنمور

الذكاء الاصطناعي يحد من الاتجار بالنمور
18 أغسطس 2022 02:07

مونتروز (أ ف ب) 

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تبحث ديبي بانكس عن أدلة من شأنها أن تساعدها في عملية ملاحقة مجرمين مسؤولين عن الاتجار بالنمور في بلدة في شمال شرق اسكتلندا، مستخدمةً قاعدة بيانات تحوي معلومات عن جلود النمور. وتحاول المسؤولة عن حملة الجرائم لدى وكالة التحقيقات البيئية، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من لندن مقراً، تحديد هوية كل نمر استناداً إلى الخطوط الموجودة في جلده. وتقول بانكس إنّ «الخطوط في جلد النمر فريدة على غرار بصمات الإنسان، مضيفةً: نستخدم الصور لنقارنها مع أخرى تظهر نموراً أسيرة ربما تمت تربيتها بهدف الاتجار بها.

الذكاء الاصطناعي
النمور
اسكتلندا
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