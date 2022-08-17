العثور على 17 حيواناً برياً في حقائب مسافر

أوقف مسافر في مطار بانكوك الدولي بعدما عُثر داخل حقائبه على 17 حيواناً حياً من بينها قرود وثعابين وثعالب الصحراء، وفق ما أفاد مسؤولون تايلانديون في الوحدة المسؤولة عن حماية الحيوانات البرية.

تشكل تايلاند مركزاً للاتجار بالحيوانات البرية التي غالباً ما تكون متجهة إلى أسواق بعض الدول مثل فيتنام، حيث تُستخدم أجزاء من هذه الحيوانات في الطب الشعبي.

عثرت الوحدة المسؤولة عن حماية الحيوانات والنباتات مساء الثلاثاء على ثمانية قرود من نوع "بهي الشعر" وثعلب صحراء وراكون، وثلاث سحليات إغوانة، واثنين من حيوان الورل واثنين من ثعابين الحفاث داخل علب بلاستيكية مخبأة خلف منتجات غذائية أثناء إخضاع إحدى حقائب الرجل للتفتيش بجهاز أشعة سينية.

وقال رئيس الوحدة براسيرت سونساتابورنكول إنّ "السلطات أوقفت رجلاً كان يحاول الاتجار بصورة غير شرعية بعدد من الحيوانات وتهريبها".

وكان يُفترض أن يسافر الرجل من مطار سوفارنابومي في بانكوك، إلا أن الشرطة أوقفته بتهمة الاتجار بالحيوانات البرية.

وأشارت السلطات إلى انّ القيمة التقديرية للحيوانات، التي لا يعيش بعضها في برية تايلاند، تبلغ نحو 2700 دولار أميركي.

وقال براسرت سونساتابورنكول، الذي يلاحظ ارتفاعاً في عمليات الاتجار بالحيوانات "لم نعثر على أي رقائق إلكترونية مثبتة على الحيوانات. لذلك، نجهل مصدرها".

وأُرسلت الحيوانات، التي عثر عليها، إلى أطباء بيطريين بهدف إخضاعها لفحوص طبية.

في نهاية يونيو الماضي، أوقفت امرأتان في مطار سوفارنابومي كانتا تعتزمان السفر وبحوزتهما أكثر من مئة حيوان حي بما فيها 35 سلحفاة و50 حرباء. أخبار ذات صلة انفجارات عنيفة في جنوب تايلاند ارتفاع ضحايا حريق ملهى في تايلند إلى 16 قتيلاً

المصدر: آ ف ب