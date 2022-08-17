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واتساب تفعل خدمة مميزة للربط بين الهاتف والحاسوب

واتساب تفعل خدمة مميزة للربط بين الهاتف والحاسوب
17 أغسطس 2022 17:36

أعلن تطبيق التواصل الفوري "واتساب" أن استخدام التطبيق على الحواسيب لم يعد بحاجة إلى الربط مع الهاتف الذكي لكي يعمل، في خطوة ستسهل على كثيرين يعتمدون على التطبيق في إنجاز أعمالهم.
 
وقال "واتساب" في تحديث نشره على موقعه الرسمي إن النسخة الجديدة الخاصة بالحواسيب باتت متاحة للجميع.

ما الذي تغير؟ 

يقول "واتساب" إن مستخدميه في السابق كانوا يحتاجون لوجود الهاتف بجانبهم لكي يجروا عملية ربط مع الكمبيوتر، كي يتمكنوا من استخدام نسخة "سطح المكتب" من التطبيق، لكن هذا الأمر لم يعد مطلوبا.

ويضيف التطبيق أنه يسعى دائما من أجل جعل تجربة التطبيق على الحواسيب أفضل، وفي السياق جرى تطوير نسخة من التطبيق خاصة للحواسيب التي تعمل بنظامي "ويندوز" و"ماك".

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 ومن مزايا الخطوة الجديدة، زيادة السرعة والموثوقية في التطبيق، وتوفير نسخة متلائمة مع نظم التشغيل في الحاسوب، والاستمرار في تلقي التنبيهات والرسائل حتى عندما لا يكون الهاتف متصلا بالإنترنت.

ووضع "واتساب" رابطا لتحميل نسخة التطبيق على الحواسيب التي تعمل بالنظامين، موضحا الخطوات اللازمة لذلك.

وتقول الصفحة التعريفية للتطبيق على متجر "مايكروسوفت" إن "واتساب" مملوك لشركة "ميتا"، وهو مجاني 100 في المئة ، ويستخدمه مليارا إنسان في 180 بلدا حول العالم.

المصدر: وكالات
واتساب
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