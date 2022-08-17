الإمارات.. نجاح جراحة ورم بالبنكرياس غير قابل للاستئصال
مستشفى برجيل الشارقة
17 أغسطس 2022 15:57
نجح فريق طبي بالشارقة في إنقاذ مريض سوداني من ورم بالبنكرياس غير قابل للاستئصال، بعد عملية جراحية استغرقت نحو 12 ساعة. وقالت إدارة مستشفى برجيل التخصصي بالشارقة إن المريض خضع لجراحة معقدة، تُعتبر من الأطول عالمياً، حيث تستغرق عادة 6 ساعات. وأوضحت أن المريض أجرى في وقت سابق عمليتين جراحتين في منشأتين مختلفتين، وقرر الأطباء وقتها أن الورم غير قابل للاستئصال، فيما أجرى الجراحة الثالثة، التي يطلق عليها اسم «ويبل»، فريق طبي بمستشفى برجيل بالشارقة، يقوده الدكتور سيف ريحان استشاري الكبد والبنكرياس والدكتورة تسنيم أبو الفول، اختصاصي الجراحة العامة، والدكتور أسامة أحمد الغريب، استشاري ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة. وقال يحيى كايد، مدير العمليات بالمستشفى: إن حالة المريض صُنِّفت بأنها حالة معقدة، إذ إن الورم غير قابل للاستئصال، وبعد اطلاع الفريق الطبي على التاريخ المرضي للحالة، أفاد الأطباء أنهم قادرون على إجراء العملية بنجاح. وأكد أن المستشفى يمتلك مجموعة كبيرة من الكفاءات والخبرات الطبية التخصصية، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية الأحدث عالمياً في مختلف التخصصات. وقال الدكتور سيف ريحان، استشاري أمراض الكبد والبنكرياس بالمستشفى، بما أن هذه كانت المحاولة الثالثة استئصال ورم البنكرياس، تم العثور على التصاقات واسعة النطاق كان يجب إزالتها أثناء استئصال جزأين من الأمعاء الدقيقة، مضيفاً: كان لا بد من تغيير عملية تحويل المسار السابقة - تحويل المسار الثلاثي لنتمكن من إجراء الاستئصال. وقالت الدكتورة تسنيم أبو الفول، اختصاصي الجراحة العامة بالمستشفى: إن المريض كان يعاني من وجود ورم بسرطان البنكرياس طوله 4 سم في مقدمة البنكرياس، بالإضافة إلى التصاقات شديدة في الأمعاء وتحولات في مسار الأمعاء، نتيجة الجراحتين السابقتين. وأضافت: استخدمنا خلال الجراحة أحدث جهاز عالمي في تقليل نسبة النزيف خلال العملية، وتغلبنا على تحدي أننا نتعامل مع مريض فُتح بطنه مرتين سابقتين وهناك مضاعفات سابقة نتجت عن ذلك. وأشارت إلى أن المريض خرج من المستشفى وبدأ مرحلة التعافي من المرض ويتمتع بصحة جيدة ويخضع للمتابعة الدورية بالمستشفى. وذكرت أن مستشفى برجيل التخصصي بالشارقة أجرى 50 عملية جراحية لمختلف أنواع السرطان منذ بداية العام، مشيرة إلى أن سرطان الثدي هو الأكثر انتشاراً بين النساء، فيما يُعتبر سرطان القولون من الأكثر انتشاراً بين الرجال، ويُعتبر مرض سرطان البنكرياس الأكثر خطراً بين أنواع السرطانات.