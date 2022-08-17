«قيظنا إبداع 3».. مخيم صيفي للأيتام

الاتحاد (دبي)

الأنشطة الصيفية متنوعة ومستمرة في عدد من المراكز، حيث أطلقت جمعية الإمارات للإبداع مطلع الشهر الجاري، وبالتعاون مع فريق مبدعي الإمارات التطوعي، مخيمها الصيفي «قيظنا إبداع 3».

وتضمن عدداً من البرامج والورش التعليمية المبتكرة، والزيارات التعليمية والترفيهية الهادفة، والتي حرصت الجمعية من خلالها على تعزيز القدرات والمهارات الحياتية المختلفة لمنتسبي البرنامج، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومنها: هيئة الأعمال الخيرية العالمية، مركز محمد بن راشد للفضاء، بلدية عجمان، مركز عجمان، أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، شبكة رؤية عجمان الإعلامية، وسواها. وساهمت مجتمعة في إنجاح هذا البرنامج الذي استهدف شريحة الأيتام بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية.

وأكد سعادة الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن تنظيم هذه البرامج المتنوعة يأتي في إطار مسؤوليات الجمعية المجتمعية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات البنّاءة والإيجابية، والمشاركة الفاعلة في تنمية الإبداع لدى أفراد المجتمع وشرائحه المختلفة.

وأضاف: إن البرنامج الصيفي المميز، والذي نال إشادة واسعة من الأوساط والجهات المتخصصة ببرامج الأطفال والناشئة، جاء إيماناً من مجلس إدارة الجمعية وأعضائها بأهمية العمل الأهلي والتطوعي في تنمية المجتمع، والمشاركة في دعم الجهود الرسمية في استيعاب طاقات المبدعين والرقي بهم، بما يجعلهم قادرين على المشاركة الاجتماعية الفاعلة، ولاسيما فئة الأيتام التي حرصت الجمعية على إشراكها في برنامجها الصيفي وإدخال البهجة إلى نفوسها.

ولفت الشيخ خالد القاسمي إلى أن دولة الإمارات تشهد في كل صيف برامج وأنشطة وفعاليات مختلفة ومتنوعة، تلتقي أهدافها على الاهتمام بالنشء وتنمية مهاراته وصقل خبراته وزيادة معارفه في شتى مجالات الحياة، لجعله قادراً على مواكبة المستقبل وتحدياته بكل ثقة واقتدار.

وأشار إلى أن تنسيق التعاون المشترك بين جمعية الإمارات للإبداع وفريق مبدعي الإمارات، والذي يضم نخبة من المتطوعين، قد حقق نتائج إيجابية تمثلت في سلسلة مبادرات وبرامج متميزة، بينها مخيم «قيظنا إبداع» الذي يُعتبر إحدى ثمارها البارزة.

ولفتت رشا نجيب، رئيس فريق مبدعي الإمارات أن مخيم «قيظنا إبداع 3» تضمن هذا العام باقة ورش تدريبية متخصصة ومبتكرة، ورحلات استكشاف زاخرة بالفنون والمرح، وأنشطة هادفة ومتنوعة، أتاحت للمنتسبين قضاء أوقات ممتعة ومفيدة، ومكنتهم من التطور الذاتي واكتساب مهارات جديدة واستغلال أوقات الفراغ.

وأضافت أن البرامج الصيفية تسهم في ترسيخ القيم الإبداعية وتطوير المواهب وتعزيز القدرات الفكرية والذهنية والإبداعية لمختلف شرائح المجتمع، لتحقيق الأهداف المنشودة على مستوى مختلف الفئات الشبابية من مواطنين ومقيمين.