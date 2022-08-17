السعودية.. أولى محطات «منشد الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

يبدأ برنامج «منشد الشارقة»، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، استقبال الراغبين في خوض اختبارات الأداء في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد 21 أغسطس الجاري، لاستكشاف الأصوات الجميلة من الموهوبين في فن الإنشاد، استعداداً للقاء المتسابقين الذين سيتم اختيارهم للمشاركة في الدورة 14 من البرنامج.

ويستقبل فريق البرنامج المتقدمين لاختبارات الأداء في أكاديمية دله للعمل التطوعي في حي الرحاب بمدينة جدة، ليصدحوا بأصواتهم على مدى 12 ساعة تبدأ من 8:00 صباحاً - 8:00 مساءً، أمام لجنة التحكيم التي تتكون من المنشد فيصل اللبان، والمنشد محمد الغزالي، واللذَين يقومان بانتقاء أفضل الأصوات للتأهل إلى المنافسة على لقب «منشد الشارقة» في دورته الجديدة.

وسيكون أمام من تفوتهم فرصة خوض اختبارات الأداء أمام لجنة التحكيم التقدم للمشاركة عبر الإنترنت من أي مكان في العالم، خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى 3 سبتمبر المقبل، وذلك بإرسال فيديو مصور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

ويذكر أن البرنامج يتوِّج كل عام فائزاً بلقب «منشد الشارقة»، ويعزز أمام المشاركين فرص التألق في مجال الفن الهادف والوصول إلى جمهور أوسع على المستوى العالمي.

وانطلقت أولى دورات «منشد الشارقة» عام 2006، وحقق مشاهدات عالية، ولفت انتباه الجمهور إلى جماليات فن الإنشاد. وستجري اختبارات الأداء هذا العام على التوالي في السعودية والجزائر وسلطنة عمان والمغرب والأردن ومصر والإمارات، إلى جانب استقبال المشاركات في اختبارات الأداء عبر الإنترنت.