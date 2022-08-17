«مفاجآت صيف دبي».. كرنفال عروض

دبي (الاتحاد)

تواصل «مفاجآت صيف دبي» تقديم فعاليات مميزة في أنحاء المدينة احتفالاً بيوبيلها الفضي هذا العام ضمن أجواء لا مثيل لها مع عروض حية وأخرى ترويجية وتخفيضات مذهلة، وباقات إقامة فندقية غير مسبوقة، وتجارب تذوق طعام تسعد أفراد العائلة.وتتضمن «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الاستمتاع بالعديد من العروض الترفيهية الرائعة، منها المسيرات الكرنفالية، والعروض المضحكة التي يقدمها الفنانون الكوميديون، وعروض الرقص وموسيقى الهيب هوب، وعروض الدراجات الهوائية، وعروض القتال، وسواها الكثير.

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في أنحاء المدينة، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر.