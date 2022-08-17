الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«مفاجآت صيف دبي».. كرنفال عروض

«مفاجآت صيف دبي».. كرنفال عروض
17 أغسطس 2022 14:27

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تتواصل
«مفاجآت صيف دبي».. عروض على الإقامات الفندقية

تواصل «مفاجآت صيف دبي» تقديم فعاليات مميزة في أنحاء المدينة احتفالاً بيوبيلها الفضي هذا العام ضمن أجواء لا مثيل لها مع عروض حية وأخرى ترويجية وتخفيضات مذهلة، وباقات إقامة فندقية غير مسبوقة، وتجارب تذوق طعام تسعد أفراد العائلة.وتتضمن «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الاستمتاع بالعديد من العروض الترفيهية الرائعة، منها المسيرات الكرنفالية، والعروض المضحكة التي يقدمها الفنانون الكوميديون، وعروض الرقص وموسيقى الهيب هوب، وعروض الدراجات الهوائية، وعروض القتال، وسواها الكثير.
وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في أنحاء المدينة، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر. 

مفاجآت صيف دبي
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©