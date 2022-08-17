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علي بن محمد يغني «أغلى وصل وفراق»

علي بن محمد يغني «أغلى وصل وفراق»
17 أغسطس 2022 13:12

مراد اليوسف (دبي)
من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «فزاع»، عرضت مبادرات حمدان بن محمد للإبداع الأدبي عبر قناتها الرسمية على «اليوتيوب»، أغنية «أغلى وصل وفراق» بصوت الفنان علي بن محمد، وألحان الفنان فايز السعيد، الذي أشرف على جوانب إنتاج وتنفيذ وتسجيل العمل في الاستوديوهات الخاصة بدبي.
وكان مكتب مبادرات حمدان بن محمد للإبداع الأدبي عرض من قبل طرح الأغنية القصيدة «أغلى وصل وفراق»، إلقاء فزاع، وتتضمن كلماتها حواراً شعرياً في العشق والمحبة والوداع.
ويقول في مقدمتها:
يا ماخذ الأول بْحسنك على فصلك
قلبي إلى رحت ولّا جيت لك مرقا
الشوق وسط الحشا كنه مخصص لك
غلاك ثابت مهو ينزل ولا يرقا
يا ناوي البعد لا تجرحني ابنصلك
ترى المحبين في بحر الهوى غرقا
ومدامك امصمم امصمم فمن اصلك
الطيب انك تراعي كبدي الحرقا
وكان آخر أعمال علي بن محمد أغنيتين، طرح الأخيرة بعنوان «ما تغير شي» من ألحانه وكلمات الشاعر منصور الشادي، وقبلها أغنية «غلطة» من كلمات الشاعر فهد المبدل، وتخطت مشاهداتها المليون على «اليوتيوب».

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حمدان بن محمد بن راشد
حمدان بن محمد للإبداع الأدبي
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