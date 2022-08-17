إصابة طفل جراء هجوم لقرش في فلوريدا

تعرض طفل يبلغ عشر سنوات إلى هجوم من سمكة قرش في مياه أرخبيل كيز في فلوريدا، ما تسبب في بتر جزء من ساقه، على ما أعلنت عائلته.

وأشارت لجنة حفظ الأسماك والحياة البرية في فلوريدا إلى أنّ جيمسون ريدر جونيور تعرض للهجوم بعد ظهر السبت في شعاب لو كي المرجانية.

وقال عمّه جوشوا ريدر في منشور عبر فيسبوك إنّ جيمسون الذي كان في رحلة على متن أحد القوارب برفقة عائلته، تعرّض عندما كان يغوص في الشعاب المرجانية إلى "هجوم" في ساقه من على ما يبدو أنها "سمكة قرش الثور" يزيد حجمها عن 2,4 متراً.

وأضاف أنّ الطفل تمكّن "بأعجوبة" من التشبث بعصا كانت عائمة فوق سطح المياه ثم أنقذه أفراد أسرته بعدما ثبتوا مرقأة على ساقه.

ونُقل الطفل إلى إحدى مستشفيات ميامي لتلقي العلاج واضطُر الطاقم الطبي إلى بتر الجزء الموجود أسفل ركبته.

وكتب عمه عبر فيسبوك إنّ "جيمسون خرج حالياً من غرفة العمليات ويستريح".

وجمعت حملة تبرعات أطلقتها عائلته عبر الانترنت أكثر من خمسين ألف دولار بحلول ظهر الثلاثاء.

وتثير هجمات أسماك القرش التي تحصل بصورة غير اعتيادية قبالة سواحل ولاية نيويورك المخاوف في الولايات المتحدة هذا الصيف، إلا ان خطر التعرض لعضة من هذه الحيوانات لا يزال محدوداً.

وبينما تختلف وتيرة هذه الهجمات بشكل كبير بين الأعوام في الولايات المتحدة، يُسجل في أنحاء العالم نحو 75 هجوماً سنوياً يُقتل بنتيجتها حوالي خمسة أشخاص.

وتعاني أسماك القرش التي تهاجم راكبي الأمواج أو السباحين، ضعفا في البصر لدرجة أن علماء خلصوا إلى أنها تخطئ على الأرجح بينهم وبين فرائسها المعتادة.

وتُسجل غالبية الحوادث في الولايات المتحدة على ساحل المحيط الأطلسي لفلوريدا.



