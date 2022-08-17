بالصور.. افتتاح مسجد نور سلطان المرشَّح لدخول «جينيس»

أبوظبي (الاتحاد)

تم افتتاح مسجد نور سلطان الكبير في العاصمة الكازاخية، والذي شُيِّد بمبادرة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف وتحت إشرافه بصفته أحد الرموز الجديدة لمدينة نور سلطان وأحد نقاط الجذب السياحي فيها.

ويتمتّع المسجد بأهمية بالغة في تجسيد أواصر الوحدة والصداقة التي تجمع أكثر من 130 مجموعة عرقية في كازاخستان.

وشارك الرئيس الكازاخي السابق نزارباييف بنفسه في تصميم المسجد، إذ درس الهندسة المعمارية للعديد من دور العبادة خلال رحلاته الخارجية، ووضع الأساس للمبنى في اليوم السابق لتركه منصبه.

واستخدم المشروع مواد طبيعية مثل الحجر والرخام وأوراق الذهب والكريستال الخاص والزجاج الملون والبلاط وقطع الفسيفساء.

وشُيِّد المسجد بالتعاون مع خبراء من تركيا والدول العربية وإيطاليا وألمانيا وأجزاء أخرى من العالم، وهو يجمع بين القباب الزرقاء الواسعة والهندسة المعمارية الرائعة.

يُعتبر مسجد نور سلطان الكبير مرشحاً لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويمكن رؤيته من مختلف أنحاء المدينة. ويحمل رقماً قياسياً عالمياً عن حجم الثريا الرئيسة المعلقة في حرم المسجد، ويجسد تصويراً ومعنىً رمزياً في مختلف نقاط تصميمه، كما أن جدار القبلة يُعتبر الأكبر من نوعه من حيث الحجم الإجمالي وعدد الكريستالات المستخدمة.

ويتميز مسجد نور سلطان الكبير بأحد أكبر أبواب دور العبادة في العالم، وبأكبر فناء مسجد في العالم مبني في منطقة يسودها المناخ الشتوي.

ويُشار إلى أن سجادة المسجد يبلغ قطرها 70 متراً، وهي مرشحة لتسجيل رقم قياسي عالمي.

ويبدو المسجد الجديد رائعاً من مختلف النواحي، بأشكاله الهندسية المعقدة ويتمتّع بأهمية كبيرة في قطاع السياحة في كازاخستان، ويتميز بقدرته على استضافة ما يصل إلى 30 ألف زائر في وقت واحد.