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صداقة الأثرياء.. مفيدة!

صداقة الأثرياء.. مفيدة!
17 أغسطس 2022 11:31

ترجمة: عزة يوسف
أكد تحليل أميركي شمل أكثر من 72 مليون مستخدم على الفيسبوك أن وجود أصدقاء أثرياء للشخص أثناء طفولته يعود عليه بالنفع في المستقبل.
ووجد باحثون في جامعات هارفارد وستانفورد ونيويورك الأميركية أنه عندما يكبر الأطفال الفقراء ومتوسطو الدخل الذين لديهم أصدقاء أطفال وآباء أكثر ثراءً، فمن المرجح أن يحصلوا على راتب أعلى في وقت لاحق من حياتهم.
وأرجع الباحثون ذلك إلى أن تكوين صداقات في المدرسة مع أطفال من عائلات مرتفعة الدخل يمكن أن يساعد في تشكيل تطلعات الطفل أو توفير الوصول إلى المعلومات لتحقيق دخل أعلى أو الحصول على فرص العمل المربح.
وذكر موقع Science Alert الأميركي للدراسات والأبحاث العلمية أن الباحثين توصلوا إلى أنه إذا كان هناك طفل من عائلة منخفضة اقتصادياً يعيش بمنطقة فيها 70 ٪ من أصدقائه الأثرياء، فإن دخله بعد البلوغ يزيد بنسبة 20 ٪ في المتوسط، وهو ارتباط قوي للغاية.

الأثرياء
الصداقة
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