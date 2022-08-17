الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

وفاة مخرج أشهر الأفلام السياسية الأميركية

وفاة مخرج أشهر الأفلام السياسية الأميركية
17 أغسطس 2022 10:34

رحل عن عالمنا، المخرج الألماني، ولفغانغ بيترسن، الذي أخرج عددا من أشهر الأفلام السياسية في تاريخ السينما الأميركية، عن عمر ناهز 81 عاما.
 
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، أن ممثل وكيل المخرج الشهير قال إنه توفي في منزله بمدينة لوس أنجلوس، الجمعة، متأثرا بإصابته بسرطان البنكرياس.

وترك ولفغانغ بيترسن إثرا كبيرا من الأفلام السينمائية، لعل من أبرزها "خط النار"،  و"إير فورس ون"، والفيلم الملحمي "داس بوت".

وفي عام 1993، أخرج بيترسن فيلم "خط النار" (In the Line of Fire)، الذي كان بطله الممثل كلينت إيستوود، الذي كان موكلا بحماية الرئيس.

وفي عام 1997، أخرج بيترسن فيلم "إير فورس ون"، ويروي قصة اختطاف إرهابيين لطائرة الرئيس الأميركي، الذي جسّد شخصيته الممثل هاريسون فورد، وحقق الفيلم حينها نحو 315 مليون دولار أميركي.

وكان الاختراق الأول لبيترسن فيلم "داس بوت" عام 1981، الذي يعد علامة فارقة في تاريخ السينمائي.

وبدأ مسيرته الفنية في المسرح قبل أن يلتحق بأكاديمية السينما والتلفزيون في ستينيات القرن الماضي، وبدعها انطلاق نحو أضواء "هوليوود".

والمخرج الراحل من مواليد عام 1941، ونشأ على الساحل الشمالي لألمانيا، وترك ذلك تأثير كبير عليه ظهر في الأفلام التي أخرجها.

وفي عام 2000، أخرج فيلم "العاصفة المثالية" من بطولة جورج كلوني، وبني سيناريو الفيلم عن قصة حقيقية لقارب ضل طريقه في البحر، وبلغ ميزانية الفيلم 100 مليون دولار وحقق إيرادات تقدر بنحو 328 مليون دولار.

المصدر: وكالات
لوس انجلوس
سرطان البنكرياس
مخرج
أفلام
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©