تحويل العناكب إلى روبوتات؟

ترجمة: عزة يوسف

تمكن مهندسون أميركيون من تحويل العناكب الميتة إلى روبوتات ميكانيكية يمكنها الاندماج في البيئات الطبيعية والتقاط الأشياء التي تفوق وزنها.

وقال دانيال بريستون الباحث بكلية جورج آر براون للهندسة في رايس، إن العناكب الزومبي، التي تبدو وكأنها مأخوذة من فيلم رعب، تمثل بعد موتها مقابض مثالية طبيعية صغيرة قادرة على الإمساك بالأشياء عند تشغيلها عن طريق الضغط الهيدروليكي.

واستخدم الباحثون عناكب الذئب في أبحاثهم، حيث وجدوا أن أجسادها الميتة يمكنها رفع أكثر من 130 ٪ من وزن أجسامها.

وأوضح الباحثون أن العناكب بعد الموت لا تمتلك أزواجاً من العضلات المضادة، بل لديها عضلات مثنية فقط تسمح لأرجلها بالالتفاف وتمددها للخارج عن طريق الضغط الهيدروليكي، وعندما تموت تفقد القدرة على الضغط على أجسادها، ما سمح للعلماء بالتحكم في كل الأرجل في الوقت نفسه.

وذكر موقع Study Finds الأميركي للأبحاث أن المهندسين قاموا بإدخال إبرة في جسم العنكبوت بدقة ليحقنوه بالغراء الفائق بالداخل، ثم توصيل الطرف الآخر من الإبرة بأحد أجهزة اختبار المختبر أو بحقنة محمولة، والتي تمد كمية صغيرة من الهواء، ما يجعل الباحثين يتحكمون في الأرجل.