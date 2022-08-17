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البطيخ يحمي من أمراض القلب

البطيخ يحمي من أمراض القلب
17 أغسطس 2022 10:10

ساسي جبيل (تونس)
تشهد بلدان كثيرة خلال فصل صيف، موسم البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، والذي يتخذ مسميات مختلفة، إلا أنه يتميز عند جميع الشعوب بالإقبال الشديد على أكله، حيث لا تخلو منه مائدة، ويبدأ جنيه من مايو إلى سبتمبر من كل عام.
وهذا النوع من الغلال الصيفية يمكن زراعته في مختلف الفصول، غير أن الزراعة الطبيعية من دون الاعتماد على البيوت المكيفة تبدأ في شهري يناير وفبراير، وتتكثف أكثر في مارس، وهناك أصناف كثيرة يمكن زراعتها في يوليو وأغسطس، حيث يعمد المزارعون إلى تغطية الثمار بورقها المتفرع حتى لا تتعرض إلى أشعة الشمس.
وحول الفوائد الصحية للبطيخ تذكر اختصاصية التغذية الدكتورة ندين فجراوي، أنه يحتوي على مستويات عالية من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، ويساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، كما يحسن وظيفة الشرايين، ويساعد فى الحماية من أمراض القلب والسرطان، كما يقي من الإصابة بالربو، ويمنع الجفاف في الصيف.
وتشير إلى أن البطيخ يقلل من الالتهاب ويساعد على النوم، كما يحافظ على صحة الجلد ويحد من وجع العضلات، ويحسن وقت الانتعاش بعد ممارسة الرياضة العنيفة، فضلاً عن أنه ينظم الهضم ويمنع الإمساك ويعزز انتظام صحة الجهاز الهضمي نتيجة احتوائه على الماء والألياف.

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