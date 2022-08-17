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الببر التسماني المنقرض قد يعود للحياة في غضون 10 أعوام

الببر التسماني المنقرض قد يعود للحياة في غضون 10 أعوام
17 أغسطس 2022 08:49

يعتقد علماء في أستراليا أنهم في طريقهم لاستعادة الببر التسماني المنقرض إلى الحياة مجددا ويقولون إنهم قد يتم إنجاب أول شبل حي خلال العقد المقبل.
ويعتقد على نطاق واسع أن الببر التسماني واسمه العلمي "ثايلسين" قد اختفى من البر الرئيسي لأستراليا قبل ألفي عام. ونفقت آخر فصيلة معروفة في عام 1936 في الأسر بحديقة بيوماريس في هوبارت في جزيرة تسمانيا الأسترالية.

وقال أندرو باسك، من جامعة ملبورن الثلاثاء إن الشراكة التي أعلن عنها حديثا بين مختبره لأبحاث الاستعادة الجينية المتكاملة لثايلسين وشركة "كولوسال بيوساينسز" ومقرها الولايات المتحدة ستسمح للعلماء باتخاذ "قفزات عملاقة للحفاظ على الجرابيات المهددة بالانقراض في أستراليا ومواجهة التحدي الكبير المتمثل في استعادة الحيوانات المنقرضة التي فقدناها".

وقال باسك: "من خلال هذه الشراكة، أعتقد الآن أنه في غضون عشر سنوات، يمكننا الحصول على أول شبل ثيلاسين حي منذ أن تم اصطياده حتى الانقراض منذ ما يقرب من قرن من الزمان".

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المصدر: وكالات
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