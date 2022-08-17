الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ناسا تستعد لإطلاق صاروخ عملاق جديد

ناسا تستعد لإطلاق صاروخ عملاق جديد
17 أغسطس 2022 07:54

 سيبدأ صاروخ عملاق تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" رحلة برية تمتد لساعات اليوم الثلاثاء إلى منصة الإطلاق استعدادا لرحلته التجريبية الأولى في الفضاء في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وحددت ناسا يوم 29 أغسطس موعدا لإطلاق الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا ويحمل كبسولة غير مأهولة بالبشر في أول مهمة له إلى الفضاء.
وستكون الرحلة التجريبية التي طال انتظارها حاسمة في تقييم مدى تقدم برنامج "آرتميس" التابع لوكالة ناسا والذي كلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات على أمل إعادة البشر إلى سطح القمر كتدريب على مهام مستقبلية إلى المريخ.
ومن المقرر أن يخرج الصاروخ، الذي تولت شركة بوينج تطويره على مدى العقد الماضي، من مبنى التجميع في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء (0100 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء) ليبدأ رحلة لمسافة ستة كيلومترات إلى منصة الإطلاق. ومع نقله بسرعة تقل عن 1.6 كيلومتر في الساعة، ستستغرق هذه الرحلة ما يقرب من 11 ساعة.
ويعتلي الصاروخ كبسولة رواد الفضاء "أوريون"، وهي عبارة عن قمرة من تصميم شركة لوكهيد مارتن. وهي مصممة للانفصال عن الصاروخ في الفضاء ونقل البشر إلى محيط القمر حيث يلتقون بمركبة فضائية منفصلة تنقلهم إلى سطح القمر.
لكن بالنسبة لمهمة 29 أغسطس والمسماة "أرتميس 1"، سيتم إطلاق الكبسولة أوريون عبر صاروخ نظام الإقلاع الفضائي دون أي بشر وستدور حول القمر قبل العودة إلى الأرض والهبوط في المحيط بعد 42 يوما.  

أخبار ذات صلة
هل نزلت مياه الأرض من الفضاء؟
دراسة تكشف مصدراً غريباً لوصول المياه إلى الأرض
المصدر: وكالات
القمر
الأرض
ناسا
صاروخ
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©