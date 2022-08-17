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احذر شرب الماء البارد جداً في جو حار

احذر شرب الماء البارد جداً في جو حار
17 أغسطس 2022 07:47

 رغم فوائد الماء البارد في تخفيض حرارة الجسم والشعور بالانتعاش، إلا أن قصة الشاب البريطاني آدم شواب قد تجعلنا نقلع عن هذه العادة.

 وبحسب سكاي نيوز، بينما كان آدم يعمل خلال موجة الحر التي تشهدها بريطانيا، بدرجة حرارة بلغت 37 درجة مئوية، قرر تبريد جسمه من خلال شرب زجاجتين من الماء المثلج، داخل سيارة مكيفة بالهواء البارد. وقال آدم، في منشور توعوي نشره على (فيسبوك): «بدأت أشعر بشيء غريب، وببقع غريبة تظهر على جسدي، أصبت بغثيان شديد، وبوخز حاد في يديَّ وقدميَّ».

وأضاف آدم: «فتحت الباب، فسقطت، واندفع والدي مرعوباً لإسعافي، إذ تعرض جسمي لصدمة حادة من المياه الباردة». وتعليقاً على ما حدث مع آدم، قالت الدكتورة سارة جارفيس، لصحيفة (ذا صن): «إذا كنت تشرب شيئاً بارداً جداً، وبسرعة كبيرة، فإن البرودة الموجودة على سقف فمك تحفز الأعصاب، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص سريع، ثم توسع الأوعية الدموية الدقيقة في الجيوب الأنفية».

وأضافت: «يقطع الدماغ الرسائل من هذه الأعصاب، وبمجرد حدوث ذلك، عادة ما تصاب بألم مفاجئ، قد يجعلك تشعر بالدوار»، موصية بتجنب شرب الماء البارد أثناء موجات الحر القاسية.

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المصدر: وكالات
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