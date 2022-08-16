هَنا الزاهد بين «العصابة» و«مستر إكس»

سعيد ياسين (القاهرة)

تستعد هَنا الزاهد لتصوير فيلمين جديدين، الأول «العصابة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب وفتاة يتزوجان بعد قصة حب ومعاناة لأكثر من 7 سنوات، وبعد أن ينجبا طفلة، يفكران في طريقة لجمع المال.

يشارك في العمل ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام ومحمد عبدالرحمن، وإخراج محمود عزت.

والفيلم الثاني «مستر إكس»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد فيه شخصية زوجة تعيش بسلام، إلى أن تنقلب حياتها رأساً على عقب.

وتنتظر الزاهد عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما» الذي انتهت من تصويره، مع هشام ماجد، أحمد السعدني، مي عمر ومحمد الشرنوبي، مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه لمحمد صادق، صدرت عام 2011، إخراج عثمان أبو لبن.

وأعربت الزاهد عن سعادتها بردود فعل الجمهور والنقاد عن دورها في فيلم «بحبك» الذي يُعرض حالياً، وتشارك في بطولته مع تامر حسني، حمدي الميرغني، هدى المفتي ومدحت تيخة. وتتناول أحداثه حياة شاب يعيش قصتيّ حب.

وكانت شاركت في يناير الماضي بمسلسل «أنا وهي» مع أحمد حاتم وأشرف عبد الباقي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول المشاكل النفسية.