الأربعاء 17 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مي عمر «تحت تهديد السلاح»

مي عمر «تحت تهديد السلاح»
17 أغسطس 2022 02:15

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
بعد 50 عاماً.. أوسكار تعتذر من ساشين
بسبب صحته العقلية.. سبايدر مان يعتزل مواقع التواصل!

تشارك الممثلة مي عمر في 4 أفلام بشخصيات مختفلة، بعد غياب 6 سنوات عن السينما منذ آخر أفلامها «تصبح على خير» عام 2017، وأولها «تحت تهديد السلاح»، وتجسد فيه شخصية رفيقة الدرب لبطل العمل حسن الرداد، الذي يتورط في جريمة قتل.
العمل سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب وشيرين رضا.
وانتهت مي من تصوير مشاهدها في «بضع ساعات في يوم ما»، وتدور أحداثه فى إطار الرومانسية، حول حياة الشباب في فترة زمنية قصيرة.
وتنتظر مي بدء تصوير مشاهدها في «بنات رزق»، وتجسد شخصية فتاة تتخذ من النصب والاحتيال طريقاً للعيش، تدور أحداثه في إطار التشويق حول 4 فتيات يخططن لسرقة مجوهرات تاج ملكة إنجلترا، تأليف إسحاق إبراهيم، سيناريو وحوار كريم شيرين، إخراج مرقص عادل، وتشارك في بطولته أروى جودة وشيرين رضا.
وتواصل مي التحضير لـ «تحت الأرض»، وتجسد شخصية فتاة حالمة تعيش قصة حب خيالية في إطار الكوميديا الاجتماعية، حوار عمرو عادل، سيناريو وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك في بطولته صلاح عبدلله ووفاء عامر.

مي عمر
السينما
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
إصابات «كورونا» اليومية في روسيا عند أعلى مستو
اليوم 15:38
حريق في لندن (أرشيفية)
عربي ودولي
حريق ضخم بوسط لندن يعطل القطارات
اليوم 15:36
«الإمارات دبي الوطني»: تعزيز تجربة عملاء الاقتصاد الافتراضي الجديد
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامجاً لمسرّعات شركات الميتافيرس الناشئة
اليوم 15:24
يائير لابيد
عربي ودولي
إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا
اليوم 15:22
مسافرون عبر مطار دبي
الاقتصادي
28 مليون مسافر من مطار دبي خلال النصف الأول
اليوم 15:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©