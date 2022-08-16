مي عمر «تحت تهديد السلاح»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الممثلة مي عمر في 4 أفلام بشخصيات مختفلة، بعد غياب 6 سنوات عن السينما منذ آخر أفلامها «تصبح على خير» عام 2017، وأولها «تحت تهديد السلاح»، وتجسد فيه شخصية رفيقة الدرب لبطل العمل حسن الرداد، الذي يتورط في جريمة قتل.

العمل سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب وشيرين رضا.

وانتهت مي من تصوير مشاهدها في «بضع ساعات في يوم ما»، وتدور أحداثه فى إطار الرومانسية، حول حياة الشباب في فترة زمنية قصيرة.

وتنتظر مي بدء تصوير مشاهدها في «بنات رزق»، وتجسد شخصية فتاة تتخذ من النصب والاحتيال طريقاً للعيش، تدور أحداثه في إطار التشويق حول 4 فتيات يخططن لسرقة مجوهرات تاج ملكة إنجلترا، تأليف إسحاق إبراهيم، سيناريو وحوار كريم شيرين، إخراج مرقص عادل، وتشارك في بطولته أروى جودة وشيرين رضا.

وتواصل مي التحضير لـ «تحت الأرض»، وتجسد شخصية فتاة حالمة تعيش قصة حب خيالية في إطار الكوميديا الاجتماعية، حوار عمرو عادل، سيناريو وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك في بطولته صلاح عبدلله ووفاء عامر.