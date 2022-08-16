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3 أخطاء في «الجيم»

3 أخطاء في «الجيم»
17 أغسطس 2022 02:15

ترجمة: عزة يوسف

يؤكد خبراء على موقع Eat This الأميركي أن صالة الألعاب الرياضية هي أفضل مكان للياقة البدنية وحرق الدهون وبناء العضلات، إلا أنهم يحذِّرون من بعض الأخطاء التي قد تأتي بنتائج عكسية ويمكن أن تضر بالجسم أكثر مما تنفعه. 

1 - التمارين الكثيفة: 
بالرغم من أهمية تحدي العضلات على العمل بجدية، من الخطأ أن تمارس أقصى درجات الكثافة طوال الوقت، ما يمثِّل صعوبة على الجهاز العصبي والمفاصل والعظام، لاسيما إذا كنت فوق الأربعين من العمر.

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2 - المكملات:
يستهلك بعضهم مكملات ما قبل التمرين لتعزيز قدراتهم، تتضمن مكونات ضارة أو كميات عالية من الكافيين، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن على الجهاز العصبي، والأفضل تقليلها واستبدالها بالقهوة.

3 - تخطي الإحماء:
يتجاهل كثيرون تمارين الإحماء المهمة في تحسين الحركة والمرونة وزيادة درجة حرارة القلب، ما يجعل الجهاز العصبي مهيَّئاً، وتخطيها يزيد من فرص التعرض للإصابة. ومن الضروري تخصيص من 5 إلى 10 دقائق لتمارين الإحماء مثل القرفصاء ودوائر الكتف والقدمين.

الجيم
اللياقة البدنية
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