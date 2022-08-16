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بعد 50 عاماً.. أوسكار تعتذر من ساشين

بعد 50 عاماً.. أوسكار تعتذر من ساشين
17 أغسطس 2022 02:15

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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تلقّت ساشين ليتلفيذر اعتذاراً من أكاديمية فنون السينما التي تمنح جوائز الأوسكار بعد نحو 50 عاماً من صيحات الاستهجان التي أعقبت رفضها  تسلّم جائزة نيابة عن الممثل مارلون براندو.  وكانت ليتلفيذر المنتمية إلى شعبَي أباتشي وياكي، قوبلت بالسخرية خلال وجودها على مسرح الأوسكار في احتفال توزيع جوائز عام 1973 وذلك عندما شرحت سبب امتناع مارلون براندو، الذي لم يحضر الاحتفال، عن قبول تسلّم أوسكار أفضل ممثل عن فيلم «العرّاب». وأكدت ليتلفيذر لاحقاً أن عناصر الأمن منعوا نجم أفلام الوسترن جون واين من مهاجمتها.

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