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مزرعة متخصصة في بيع سموم العقارب

استخراج السم من عقرب
16 أغسطس 2022 19:40

في تركيا، تخصصت مرزعة في تربية العقارب من أجل بيع سمومها بأثمان غالية لاستخدامها في إنتاج الأدوية.
في صناديق شفافة من البلاستيك مرصوصة بمحاذاة جدران مختبر في إقليم شانلي أورفة بجنوب شرق تركيا، تمكث آلاف العقارب التي يستخرج عاملون سمومها الغالية.
يستعمل العاملون في المختبر الملاقيط لإخراج العقارب من الصناديق والضغط عليها بانتظار خروج قطرات صغيرة من السم من إبر هذه الكائنات القاتلة. تخرج القطرات في أوعية، ويتم بعد ذلك تجميد السم وتحويله إلى مسحوق قبل بيعه.
قال متين أورنلر صاحب المزرعة إن العقرب الواحد ينتج نحو ملليجرامين من السم ويمكن للمختبر الحصول على نحو جرامين من السم يوميا.
يبلغ عدد العقارب في مزرعة أورنلر، التي افتتحت في عام 2020، نحو 20 ألف عقرب من فصيلة "أندروكتوناس تركينسيس"، التي أشار إليها مقال نُشر في مجلة متخصصة في العقارب عام 2021 على أنها فصيلة مميزة.
قال أورنلر "نربي العقارب ونحتلب (سمها) أيضا.. نجمّد السم الذي نحصل عليه ثم نحوله إلى مسحوق ونبيعه إلى أوروبا".
وأضاف أن السم، الذي يصدر إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا، يستخدم في إنتاج مستحضرات التجميل ومسكنات الألم والمضادات الحيوية، موضحا أن سعر اللتر الواحد منه عشرة ملايين دولار أميركي.

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المصدر: رويترز
العقارب
السموم
مزرعة
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