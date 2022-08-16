فؤاد عبدالواحد: "من أنت"؟

نشاط فني كبير يعيشه الفنان فؤاد عبدالواحد في إصدار الأغنيات المنفردة خلال أيام الصيف، حيث طرح يوم أمس أغنية جديدة عرضها على قناته الرسمية على "اليوتيوب" حملت عنوان "من أنت"، أشعار "سبيت" وألحان الفنان فايز السعيد.
وذكر أن العمل يحمل كلمات مميزة، وقال في تغريدة له على "تويتر": إبداع الكلمة من "سبيت"، تألق جديد من ألحاني، توزيع نور هاشم، تريات أحمد فرحات، إيقاع سمير القطان ومكساج جاسم محمد.
وتحدث فؤاد عبدالواحد عن سعادته بالعمل الجديد وتعاونه الأول في الكلمات مع "سبيت"، وقال: جديدي.. تعاوني الأول مع كلمات "سبيت" وألحان فايز السعيد إن شاء الله يعجبكم.
وكان عبدالواحد طرح مؤخراً أغنية "الحب الكبير" تعاون فيها مع الشاعر سالم بن كردوس، ألحان الفنان غيث محمد، وتوزيع زيد نديم.
وحقق أكثر من 700 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة، وقبلها بأيام طرح أغنية بعنوان "أخذت الثار" وحققت قرابة مليوني مشاهدة على "اليوتيوب"، كلمات "ود"، ألحان "عزوف" وتوزيع مروان.