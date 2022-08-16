«نخيل» تُطلق تحدي «100 مليون خطوة»

أطلقت شركة «نخيل»، المطوِّر العقاري الرائد عالمياً، تحدي «100 مليون خطوة»، كجزء من أولوياتها الدائمة لضمان صحة موظفيها وتشجيعهم على ممارسة الرياضة في الداخل خلال الطقس الحار.وبالشراكة مع تطبيق اللياقة البدنية «ستيبي» STEPPI، يهدف الموظفون للوصول إلى 100 مليون خطوة، بدأوها في 1 أغسطس وتستمر حتى 31 أكتوبر، من خلال أنشطة بسيطة للتحدي في المكتب، وأنشطة جماعية داخلية ودروس رياضية من أجل النجاح والوصول إلى الهدف المراد تحقيقه، فضلاً عن تعزيز روح العمل كفريق وزيادة مستويات اللياقة البدنية.

ويقوم ​​مدربون متخصصون على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، بعمل أنشطة رياضية بسيطة في المكتب، كما يشارك الموظفون في أنشطة داخلية مثل كرة الريشة ودروس الزومبا والمشي في وجهات «نخيل» المشهورة والمنتشرة في أنحاء دبي، مثل «نخيل مول» و«سيركل مول».

وبدأ التحدي بالمشي لـ 5000 خطوة، مع فحوصات صحية مسبقة لقياس مستويات اللياقة البدنية ومساعدة الموظفين على تحديد أهدافهم الفردية.

ويأتي إطلاق تحدي «100 مليون خطوة» مع جهود شركة «نخيل» المستمرة لتعزيز اللياقة البدنية الشاملة وثقافة إدارة الصحة الذاتية بين موظفيها وداخل مجتمعاتها السكنية، مثل مبادرة «عِش بصحة مع نخيل»، وهي عبارة عن برنامج مخصص للصحة والعافية للمقيمين بدبي، ويقام في مجتمعات «نخيل» السكنية.