جزيرة ياس تمدِّد «الدخول المجاني للأطفال»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس أبوظبي عن تمديد باقة العروض الصيفية، «الدخول المجاني للأطفال» حتى نهاية شهر سبتمبر، لتضمن للأطفال قضاء أجمل الأوقات.

توفر الباقة خيارات مجانية لإقامة الأطفال واللعب وتناول الطعام، ضمن الوجهة الترفيهية الأشهر في الإمارات.

ويتيح العرض للأطفال حتى عمر 12 عاماً فرصة الإقامة واللعب في 3 وجهات ترفيهية رائدة، وهي «عالم فيراري أبوظبي»، «ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، مجاناً بشرط حجز بطاقة دخول مدفوعة للبالغين، إلى جانب فرصة الإقامة وتناول الطعام مجاناً عند حجز إحدى باقات الإقامة ضمن مجموعة من فنادق الجزيرة.

تشمل العروض أيضاً تجربة مميزة لتناول الطعام من خلال عرض نصف الإقامة المرنة، وعرض نصف الإقامة المميزة، والتي توفر للأطفال تناول الطعام مجاناً عند حجز وجبة العائلات ضمن العرض.

وتقدم جزيرة ياس من خلال الموقع الإلكتروني www.yasisland.com إمكانية حجز تذاكر لزيارة أهم معالم أبوظبي، بما فيها متحف اللوفر أبوظبي، وحلبة مرسى ياس، وقصر الوطن، وقصر الحصن.