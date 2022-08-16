الأربعاء 17 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«السوبر هيروز» متأهِّبون في «وارنر براذرز»

«السوبر هيروز» متأهِّبون في «وارنر براذرز»
16 أغسطس 2022 14:04

أبوظبي (الاتحاد)
تدعو «عالم وارنر براذرز أبوظبي» ضيوفها لقضاء أوقات فريدة خلال الأيام الأخيرة من موسم «دي سي سوبر هيروز» الذي سيتواصل لغاية 4 سبتمبر، وتنشر أجواء البهجة والفرح من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب الاحتفالية المستوحاة من الشخصيات الشهيرة.
ويستمتع الضيوف بلقاء باتمان وسوبرمان ووندر وومان، والشخصيات الجديدة التي انضمت إلى فريق الأبطال «جستس لييغ»: أكوامان وميرا وسوبرغيرل، والتي ظهرت لأول مرة، بالإضافة إلى شخصيات الأنيميشن وشخصيات لوني تونز المتألقة بملابس «السوبر هيروز» لتتيح للضيوف من العائلات والأصدقاء فرصة الاستمتاع بتجربة ترفيهية فريدة حافلة بالفعاليات والأنشطة المختلفة.
وتبدأ الأجواء الاحتفالية منذ لحظة دخول الضيوف إلى منطقة «وارنر براذرز بلازا» التي تستضيف باقة من الفعاليات الاحتفالية المتجولة، كما تعم أجواء البهجة والمرح منطقة كارتون جانكشن، حيث يمكن للضيوف ارتداء الأوشحة الخاصة بالشخصيات والعديد من الأنشطة الاحتفالية والتقاط أجمل الصور مع باغز باني ودافي داك وسيلفستر وتويتي.
ويتمكن الضيوف في منطقة متروبوليس من اللقاء بفريق الأبطال «جستس لييغ» والمشاركة في الأنشطة الاحتفالية التي تتضمن العروض الأكروباتية والموسيقية التي تناسب الضيوف من مختلف الأعمار.
ويمكن للضيوف اختبار مشاعر القوى الخارقة لشخصيات «السوبر هيروز» من خلال المشاركة في تدريبات «ذا غرين لانترين» وتعلم المهارات الرئيسة ليصبحوا أعضاء مستقبليين في فريق الأبطال «جستس لييغ» والمشاركة في جهود حماية متروبوليس.
وفي غوثام سيتي، سيكون الضيوف على موعد مع العرض الترفيهي المباشر «ريفينج» ومشاهدة باتمان خلال مواجهته للأشرار والمجرمين من شخصيات «دي سي سوبر- فيلنز مثل هارلي كوين وسكيركرو».
ويمكن للضيوف والعائلات زيارة متاجر التجزئة المتنوعة في «عالم وارنر براذرز» لشراء أجمل المنتجات المستوحاة من شخصيات «السوبر هيروز»، بالإضافة إلى تذوق أشهى المأكولات المعدة خصيصاً لموسم «دي سي سوبر هيروز».
ويتاح عرض الدخول المجاني في جزيرة ياس للأطفال ما دون الـ 12 سنة، مع كل تذكرة يتم شراؤها للبالغين.

أخبار ذات صلة
«إرث» و«الوثبة».. شراكة مجتمعية ورسالة إنسانية
570 طلعة جوية لطيران شرطة أبوظبي في 6 أشهر
وارنر براذرز أبوظبي
أبوظبي
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
إصابات «كورونا» اليومية في روسيا عند أعلى مستو
اليوم 15:38
حريق في لندن (أرشيفية)
عربي ودولي
حريق ضخم بوسط لندن يعطل القطارات
اليوم 15:36
«الإمارات دبي الوطني»: تعزيز تجربة عملاء الاقتصاد الافتراضي الجديد
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامجاً لمسرّعات شركات الميتافيرس الناشئة
اليوم 15:24
علما إسرائيل وتركيا (تعبيرية)
عربي ودولي
إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا
اليوم 15:22
مسافرون عبر مطار دبي
الاقتصادي
28 مليون مسافر من مطار دبي خلال النصف الأول
اليوم 15:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©