«السوبر هيروز» متأهِّبون في «وارنر براذرز»

أبوظبي (الاتحاد)

تدعو «عالم وارنر براذرز أبوظبي» ضيوفها لقضاء أوقات فريدة خلال الأيام الأخيرة من موسم «دي سي سوبر هيروز» الذي سيتواصل لغاية 4 سبتمبر، وتنشر أجواء البهجة والفرح من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب الاحتفالية المستوحاة من الشخصيات الشهيرة.

ويستمتع الضيوف بلقاء باتمان وسوبرمان ووندر وومان، والشخصيات الجديدة التي انضمت إلى فريق الأبطال «جستس لييغ»: أكوامان وميرا وسوبرغيرل، والتي ظهرت لأول مرة، بالإضافة إلى شخصيات الأنيميشن وشخصيات لوني تونز المتألقة بملابس «السوبر هيروز» لتتيح للضيوف من العائلات والأصدقاء فرصة الاستمتاع بتجربة ترفيهية فريدة حافلة بالفعاليات والأنشطة المختلفة.

وتبدأ الأجواء الاحتفالية منذ لحظة دخول الضيوف إلى منطقة «وارنر براذرز بلازا» التي تستضيف باقة من الفعاليات الاحتفالية المتجولة، كما تعم أجواء البهجة والمرح منطقة كارتون جانكشن، حيث يمكن للضيوف ارتداء الأوشحة الخاصة بالشخصيات والعديد من الأنشطة الاحتفالية والتقاط أجمل الصور مع باغز باني ودافي داك وسيلفستر وتويتي.

ويتمكن الضيوف في منطقة متروبوليس من اللقاء بفريق الأبطال «جستس لييغ» والمشاركة في الأنشطة الاحتفالية التي تتضمن العروض الأكروباتية والموسيقية التي تناسب الضيوف من مختلف الأعمار.

ويمكن للضيوف اختبار مشاعر القوى الخارقة لشخصيات «السوبر هيروز» من خلال المشاركة في تدريبات «ذا غرين لانترين» وتعلم المهارات الرئيسة ليصبحوا أعضاء مستقبليين في فريق الأبطال «جستس لييغ» والمشاركة في جهود حماية متروبوليس.

وفي غوثام سيتي، سيكون الضيوف على موعد مع العرض الترفيهي المباشر «ريفينج» ومشاهدة باتمان خلال مواجهته للأشرار والمجرمين من شخصيات «دي سي سوبر- فيلنز مثل هارلي كوين وسكيركرو».

ويمكن للضيوف والعائلات زيارة متاجر التجزئة المتنوعة في «عالم وارنر براذرز» لشراء أجمل المنتجات المستوحاة من شخصيات «السوبر هيروز»، بالإضافة إلى تذوق أشهى المأكولات المعدة خصيصاً لموسم «دي سي سوبر هيروز».

ويتاح عرض الدخول المجاني في جزيرة ياس للأطفال ما دون الـ 12 سنة، مع كل تذكرة يتم شراؤها للبالغين.