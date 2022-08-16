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«منشد الشارقة» يبدأ باختبار الأصوات.. عبر الإنترنت

«منشد الشارقة» يبدأ باختبار الأصوات.. عبر الإنترنت
16 أغسطس 2022 14:02

يفتح برنامج «منشد الشارقة 14» الذي تبثه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، باب التقدم لاختبارات الأداء عبر الإنترنت، للموهوبين في فن الإنشاد الراغبين في المشاركة بموسمه الجديد من أي مكان في العالم، خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر المقبل.
ويتاح لمن يراهن على جمال صوته وإتقانه لفن الإنشاد التقدم بنموذج مصور من إنشاده يتم إرساله عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج: «www.munshidsharjah.ae».
وتتولى لجنة التحكيم في الشارقة الاطلاع على التسجيلات المصورة وانتقاء أفضل الأصوات للمشاركة في البرنامج الذي يجمع المتنافسين في سباق الحصول على لقب الموسم الـ 14 من البرنامج الذي يحظى بشهرة واسعة في أوساط محبي الفن الهادف.
يذكر أن برنامج «منشد الشارقة» يعتمد في استكشاف المواهب على اختبارات أداء ميدانية تقام في عدد من الدول العربية، بينما يوفر من خلال الإنترنت فرصة للموهوبين الذين لا تمكنهم ظروفهم وأماكن إقامتهم من المشاركة في الاختبارات المباشرة.
وينجح في اختبارات الأداء عبر الإنترنت كل عام عدد من المشتركين الذين يلتقون مع المتنافسين الآخرين في الشارقة، حيث يتم تصوير حلقات يوميات المنشد وسهراته الختامية التي قدمت لجمهور الإنشاد نخبة من أجمل الأصوات، ضمن تبني البرنامج للموهوبين المتميزين بإنشاد الكلمة الهادفة والجمع بين جماليات الفن ورسائله التي تعزز القيم وتسمو بالإنسان وترتقي بذائقته.
يذكر أن الدورة الـ 14 من «منشد الشارقة» السنوي، تأتي بعد مضي أكثر من 15 عاماً على انطلاق البرنامج عام 2006، والذي مثّل ظاهرة في عالم الإنشاد.
ويستهل البرنامج دورته الجديدة بجولة اختبارات ميدانية لاستكشاف المواهب الإنشادية بين 21 أغسطس و4 سبتمبر، في السعودية والجزائر وسلطنة عُمان والمغرب والأردن ومصر، ويستقبل الموهوبين في جولة أخيرة بالإمارات. 

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