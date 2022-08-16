تعرف على مواصفات هاتف Galaxy Z Flip4 الجديد

كشفت سامسونغ خلال حدثها التقني الأخير عن مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية من أبرزها كان هاتف Galaxy Z Flip4 الجديد القابل للطي.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل طولي الشكل قابل للطي من منتصفه، أبعاده (165.2/71.9/6.9) ملم، وزنه 187 غ، مضاد للماء وفق معيار IPX8، ومحمي بزجاج +Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته الأساسية فأتت مرنة من نوع Dynamic AMOLED 2X، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يعادل 426 شمعة/م تقريبا.

والشاشة الخارجية لهذا الجهاز جاءت Super AMOLED بمقاس 1.9 بوصة، دقة عرضها (260/512) بيكسل، يمكن الاعتماد عليها لمعرفة الوقت والتاريخ والمكالمات والرسائل الواردة للهاتف.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام تشغيل Android 12 مع واجهات One UI 4.1.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل فيها عدسة f/2.4 للتصوير العريض.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية Li-Po بسعة 3700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا، ويمكن شحنها لاسلكيا بشاحن باستطاعة 15 واطا.