بسبب صحته العقلية.. سبايدر مان يعتزل مواقع التواصل!
بسبب صحته العقلية.. سبايدر مان يعتزل مواقع التواصل!
16 أغسطس 2022 09:17
أصبح الممثل البريطانى توم هولاند أحد أكبر النجوم الشباب فى صناعة السينما بفضل دور سبايدرمان فى عالم مارفل السينمائي ومع نجاح سلسلة سبايدرمان أصبح وجود "هولاند" على السوشيال ميديا منتظمًا إلى حد ما.
النجم الذى يتابعه نحو 75 مليون متابع عبر حساباته على تويتر وإنستجرام اتخذ قرارًا مفاجئًا ووفقًا لموقع "ذا دايركت" الأميركي يستخدم بطل سبايدرمان السوشيال ميديا للترويج لأفلامه ولأغراض خدمية أيضًا ويعمل هولاند أيضًا كجزء كبير من المؤسسة الخيرية The Brother’s Trust التي أنشأتها عائلته لتقديم الدعم للجمعيات المحتاجة.
وكشف "هولاند" عبر إنستجرام أنه سيعتزل وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن حذف تطبيقي إنستجرام وتويتر من هاتفه الشخصي وعاد النجم مؤقتًا إلى إنستجرام لمشاركة هذا القرار فى مقطع فيديو مدته 3 دقائق لإعلام المعجبين بأنه سيظل معتزلاً الإنترنت من أجل رعاية صحته العقلية لأن تواجده أصبح يمثل ضغطًا نفسيًا عليه.
وقال "هولاند" خلال الفيديو: "مرحبًا ووداعًا.. لقد أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي من أجل صحتي العقلية والنفسية".