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أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
16 أغسطس 2022 08:12
حددت شركة أبل موعداً نهائياً لموظفيها للعودة إلى المكاتب في الخامس من سبتمبر لثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً.
وقالت بلومبرج نيوز إن أبل، التي أبلغت موظفيها بالخطة الجديدة الاثنين، ستطلب من الموظفين العمل من المكاتب في أيام الثلاثاء والخميس بينما يحدد كل فريق عمل اليوم الثالث.
وتنضم أبل بذلك إلى العديد من شركات التكنولوجيا التي بدأت في إصدار أمر بالعودة إلى المكاتب مع تراجع حالات كوفيد.
وفي بداية يونيو، طلب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا من الموظفين العودة إلى المكاتب أو مغادرة الشركة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى الموظفين واطلعت عليها رويترز.
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