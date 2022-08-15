المهدية.. مخزونها ضارب في التاريخ

ساسي جبيل (تونس)

مع كل صيف تتجه أنظار السياح إلى مدينة المهدية التونسية على الساحل شرقي البلاد، وهي ثاني العواصم الإسلامية بتونس بعد القيروان، وتُعتبر شبه جزيرة محاطة بالمياه وزاخرة بالشواطئ البيضاء. تتميز بتقاليدها وبثراء مخزونها التاريخي وبأسواقها التقليدية التي يجد فيها السائح صناعات أصيلة.

ميناء تجاري

قال الباحث في التاريخ عثمان الجريدي: الحديث عن المهدية يجرنا إلى البدايات، حين كانت ميناءً تجارياً قرطاجياً تسمى «كاب»، أي «رأس» أفريقيا، ثم عرفت أوجها في القرن العاشر، مع ظهور الخلفاء الفاطميين في تونس، وأولهم المهدي الذي جعل من المهدية عاصمة له. وبنى فيها مدينة محصنة، بعدما جعلها الفينقيون والرومان قاعدة استراتيجية لهم، إلا أن مجدها تحقق على أيدي العرب، لأن القائد عبيد الله والذي عرف بالمهدي، بنى فيها حصناً عام 916، وسمّيت باسمه، بعد 10 سنوات من تنصيبه كأول خليفة فاطمي، عام 906. وأصبحت عام 921 عاصمة الخلافة الفاطمية حتى عام 923.

وذكر الجريدي، أن موقعها الجغرافي الاستراتيجي مكّنها من لعب دور في البحر الأبيض المتوسط، وحتى مطلع القرن السادس عشر.

السقيفة الكحلة

وأوضح الناشط في المجتمع المدني محمود صفر، أن المهدية مدينة الأصالة والنسيج، حيث النساء يتزيّن بأبهى الحلي، والمنازل تتجمّل بالستائر المطرزة. وكانت بفضل أجوائها المتوسطية، مقصد المهاجرين من اليونانيين والأندلسيين، كما أن زيارة المدينة العتيقة تبدأ بعبور رواق مغطى وهو «السقيفة الكحلة»، وكان مدخلاً لحصن لا يعبره سوى حاشية الخليفة الفاطمي، وأصبح اليوم سوقاً تباع فيه ملابس الأعراس.

وتعتبر الباحثة الجامعية إيمان النمري أن المهدية من أفضل الوجهات السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تتمتع بجمال الطبيعة. وذكرت أن العائلات تقبل بكثافة عليها، لا سيما أن الثروة السمكية تغري لتذوق الطعام البحري. وأشارت إلي أن المهدية تتمتع بتراث عريق يتجلى في طقوس الزواج والمناسبات والأعياد، وفي اللباس التقليدي، قائلة: للمهدية هويتها، وهي نتاج تراكمات حضارات تعاقبت عليها، ويتميز أهلها بالترحاب وحفاوة الاستقبال.وللمهدية شخصيات مشهورة، أبرزها عالم الذرة الراحل البشير التركي، الذي انتُخب عام 1969 رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية كأول عربي يحتل هذا الموقع المهم، بعد إنجازاته العظيمة، دولياً في مجال الطاقة الذرية.