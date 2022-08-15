علي يوسف السعد يكتب: سانتياغو تنتظر الزوار

إذا كنت تبحث عن مدينة مختلفة لها سمتها الخاصة ولا يشبهها شيء، فبالتأكيد تكون سانتياغو عاصمة تشيلي، تلك المدينة العصرية التي تأسست عام 1542 على يد الإسبان. مدينة تنبض بالجمال، وفي الوقت نفسه تتلاقى فيها مع أحدث الطرازات المعمارية العصرية، حيث تسير في شوارع تظللها الجبال من كل اتجاه، وكأنك تماماً في إحدى القصص الملحمية اللاتينية الجميلة، حيث تطوق جبال الأنديز المدينة الأكبر في تشيلي، والتي يقطنها أكثر من 7 ملايين شخص، وكأنك في مشهد طبيعي بالغ المهابة والإبهار. ولكن للأسف خلال العامين الماضيين قل الأمان في هذه المدينة، وعليك الحذر عند زيارتها فلم تعد سانتياغو كما كانت.

المدينة يمكنك الاستمتاع فيها بممارسة رياضة التزلج، حيث جبالها الوفيرة وقممها العالية الجميلة، وفي اليوم نفسه يمكنك الاستجمام وركوب الأمواج في المحيط الهادئ الذي لا يبعد عنها سوى 45 دقيقة. إنك أمام خلطة سحرية يمكنك فيها الانفتاح على عالمين مختلفين تماماً، جبال ساحرة بطبيعة قل نظيرها، ومحيط ممتد له أجواؤه الخاصة التي يؤتى إليها خصيصاً من آخر العالم.

إذا كنت تود أخذ نظرة بانورامية كاشفة للمدينة، فيمكنك أن تستقل القطار الجبلي المائل أو التلفريك، والذي يأخذك في جولة جبلية تصعد بك في النهاية إلى تلة سيرو سان كريستوبال، حيث تجد في الأعلى متنزهاً طبيعياً مفتوحاً على مساحة تتجاوز 7 كم مربعة، يمكنك فيها الاستمتاع بطبيعة لم تمسها يد البشر بكثير من التغيير، وفوق هذه التلة التي ترتفع 880 متراً فوق سطح البحر، يمكنك إلقاء نظرة تأمل على مدينة سانتياغو.

حان وقت الهبوط إلى المدينة، وحين تهبط إلى شوارعها فأنت أمام مدينة حصرية تضج بالحياة والحيوية والبشر، شوارعها متأنقة وجميلة، أما بيوتها فذات طابع لاتيني محبب. ولا تخلو من أبراج شاهقة ومبانٍ حديثة، ويكفي الحديث عن برج Sky Costanera، وهو وجهة سياحية ويعد الأطول في أميركا الجنوبية بطول 300 متر.

إذا كنت من عشاق الهدوء والاسترخاء، فلا شك أن الطبيعة التشيلية تحفل بكثير من الفرص، حيث يمكنك الاستمتاع بمياه الينابيع الساخنة ذات اللون الأزرق الفيروزي، والمنبعثة من بين جبال الأنديز فيما يشبه البحيرات، وتوجد هذه الينابيع في وادي The Cajon del Maipo بالقرب من العاصمة سانتياغو.

أما محبو الفلك والنجوم فهم على موعد مع سماء ليلية صافية، حيث يمكنهم التخييم في أماكن جبلية متفرقة حول سانتياغو مثل وادي إلكوي وسالار دي أتاكاما، ومن ثم الاستمتاع بأفضل منظر للنجوم يمكن أن تراه، وتلك أفضل طريقة يمكن أن تودع بها تلك المدينة الجميلة التي تنتظرك بحب وتودعك بحب.