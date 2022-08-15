بطولة الشواء

أبوظبي (وكالات)

تنافس 24 مشاركاً، يمثلون المقاطعات الثلاث والعشرين التي تتكون منها الأرجنتين والعاصمة الفيدرالية، في النسخة الرابعة من بطولة «أسادو» أو (الشواء) الوطنية لانتخاب أفضل طبق مشوي. وشجع الطقس المشمس المشاركين على نصب أجنحتهم في أحد شوارع بوينوس آيرس لإعداد أطباق مختلفة من اللحوم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء، ووسط حضور آلاف المشجعين. وبعد تقييم أطباق المشاركين وفق معايير تتضمن طريقة التقديم ودرجة طهو اللحم ونكهته، منحت لجنة التحكيم الجائزة لناتالي سواريز، وهي متسابقة من وسط الأرجنتين، قالت الفائزة إنها «سعيدة» بحسن البطولة لصالحها.