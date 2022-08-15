الثلاثاء 16 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«بوليت تراين» يحافظ على صدارة الشباك

«بوليت تراين» يحافظ على صدارة الشباك
16 أغسطس 2022 01:51

لوس انجلوس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا

حافظ فيلم الحركة «بوليت تراين» من إنتاج شركة «سوني» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، على ما أفادت الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز». ويتناول الفيلم المقتبس من رواية يابانية ناجحة، قصة سبعة قتلة يحاولون تصفية بعضهم بعضاً في قطار فائق السرعة بين طوكيو وكيوتو. وحقق الفيلم الذي يلعب بطولته براد بيت وآرون تايلور-جونسون وساندرا بولوك، ويُعدّ آخر عمل ضخم يصدر هذا الصيف، إيرادات بلغت 13.4 مليون دولار في عطلة الأسبوع الثانية لعرضه، وهذه الحصيلة أقل من نصف ما سجله الفيلم الأسبوع الفائت.

آخر الأخبار
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
دنيا
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
اليوم 08:47
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
اليوم 08:31
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 08:23
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
دنيا
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
اليوم 08:12
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
عربي ودولي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©