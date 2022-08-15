«بوليت تراين» يحافظ على صدارة الشباك

لوس انجلوس (أ ف ب)

حافظ فيلم الحركة «بوليت تراين» من إنتاج شركة «سوني» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، على ما أفادت الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز». ويتناول الفيلم المقتبس من رواية يابانية ناجحة، قصة سبعة قتلة يحاولون تصفية بعضهم بعضاً في قطار فائق السرعة بين طوكيو وكيوتو. وحقق الفيلم الذي يلعب بطولته براد بيت وآرون تايلور-جونسون وساندرا بولوك، ويُعدّ آخر عمل ضخم يصدر هذا الصيف، إيرادات بلغت 13.4 مليون دولار في عطلة الأسبوع الثانية لعرضه، وهذه الحصيلة أقل من نصف ما سجله الفيلم الأسبوع الفائت.