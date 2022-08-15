فرنسا تودع جبن «الساليرز» بسبب الجفاف

بعد ألفي سنة من وجوده طبقاً ثابتاً على المائدة الفرنسية، أوقفت باريس إنتاج جبنة «الساليرز» بسبب الجفاف الصيفي. و«الساليرز» هو جبن بقري شبه صلب، يُنتج بشكل موسمي خلال الصيف فقط في منطقة تحمل نفس الاسم، ومن قواعد إنتاجه أن يكون 75% من غذاء الأبقار على عشب المراعي الجبلية، لكن درجات الحرارة الحارقة تسببت في تيبس العشب وقال، لوران رو، أحد المزارعين: «لم يتبق شيء تأكله الأبقار، العشب جاف جداً»، فيما أكد رئيس المجموعة المحلية لصانعي جبن الساليرز: من دون توافر العشب، سيبدو الجبن ومذاقه مختلفين تماماً، ما يلحق الضرر بسمعته.