"ليجولاند دبي" يبحث عن مراسلين صغار

بدأ منتجع "ليجولاند دبي" البحث عن المراسلين الصحفيين الصغار الجدد في الإمارات، وذلك بتقديم فرصة ذهبية لـ 3 من المقيمين بالدولة والذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و11 عاماً، لتحقيق حلمهم.
ويتمثل دور المراسل الصحفي لمنتجع ليجولاند دبي، في السماح للصغار بالتغطية المباشرة لكل فعالياته، سواء في حديقة ليجولاند دبي الترفيهية، أو حديقة ليجولاند المائية، أو بفندق ليجولاند الأول من نوعه في المنطقة.
وتضم الفعاليات احتفالات الهالويين، احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات، احتفالات الشتاء وموسم الأعياد، الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، وتجربة كبار الشخصيات وسواها على مدار العام.
ولإضافة المزيد من المتعة، سوف يفوز كل مراسل صحفي صغير بـ 4 تذاكر ليجولاند دبي السنوية لأسرته لتحظى العائلة بـ 12 شهراً من المرح. وتشمل مزايا التذاكر السنوية دخول غير محدود لحديقة ليجولاند الترفيهية، والاستمتاع بـ 40 لعبة ركوب تفاعلية وعرضاً ومرفقاً ترفيهياً، وتجربة بناء، ودخول حديقة ليجولاند المائية والاستمتاع بأكثر من 20 لعبة ومنزلقاً.
وتشمل مزايا التذاكر السنوية التمتع بخصومات على المأكولات والمشروبات ومتاجر التجزئة في حدائق ليجولاند. ويحصل المراسلون الصغار الجدد علي شهادة رسمية في نهاية مغامرتهم.
الصغار المقيمون في دولة الإمارات المتحدة مرحب بهم للتقديم من خلال عمل فيديو تتراوح مدته من 30 إلى 40 ثانية بالعربية أو الإنجليزية ليوضحوا فيه لماذا سيكون رائعاً أن يصبحوا مراسلين صحفيين صغاراً؟ ثم يتم تحميل الفيديو علي صفحة الفيسبوك أو على إنستجرام أو تويتر و استخدام وسم #ImAJuniorExplorer، أو من خلال إرسال الفيديو على بريد SocialMediadxb@legoland.ae بحد أقصى منتصف ليل الاثنين 29 أغسطس الجاري.
وسيتم اختيار 4 مرشحين أو مرشحات من مجموع المتقدمين وفقاً للعديد من المعايير، من ضمنها الإبداع والمشاركة من قِبَل لجنة رسمية للتحكيم بمنتجع ليجولاند دبي.
وفي 7 سبتمبر سوف يتم الإعلان عن الفائزين ليحملوا لقب "المراسلين الصغار الجدد لمنتجع ليجولاند دبي" والبدء في مغامرة ليجولاند الممتعة والتي تستمر لمدة عام كامل.