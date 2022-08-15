الثلاثاء 16 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«أفلام ياس في الحديقة» تعود إلى الثمانينيات

«أفلام ياس في الحديقة» تعود إلى الثمانينيات
15 أغسطس 2022 22:09

كشفت براج، الشركة الإماراتية المتخصصة بالتجارب الإبداعية، بالتعاون مع جزيرة ياس، المركز الترفيهي الرائد في أبوظبي، عن إقامة مهرجان أفلام ياس في الحديقة، وذلك في ملعب ياس لينكس أبوظبي للغولف يومي 5 و6 نوفمبر.

وتتيح الفعالية المجتمعية المجانية قضاء أجمل الأوقات مع مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تأخذ الضيوف في رحلة لاسترجاع ذكريات الماضي وسط أجواء مميزة.

وتضم الفعالية، المخصصة لأفراد العائلة، مجموعة من أشهر أفلام وألعاب وأزياء فترة الثمانينيات من القرن الماضي، حيث سيكون الضيوف على موعد مع أجواء لا تُنسى.

ويقام المهرجان في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر نوفمبر، بحيث يكون الطقس مثالياً لبدء الفعالية في الهواء الطلق، ويستمر بعرض أنجح الأفلام الكلاسيكية طوال عطلة نهاية الأسبوع، بمعدل 3 أفلام يومياً.

كما يوفر مجموعة كبيرة من أشهر أجهزة ألعاب الفيديو المفضلة وألعاب الفيديو الكلاسيكية وأجهزة لعبة البينبول وطاولات الهوكي الهوائي، إضافة إلى مجموعة مختارة من الدمى التي تحتفي بأجمل ذكريات الطفولة وتضمن قضاء أوقات مسلية للجميع.

ويقدم المهرجان خيارات الظهور بإطلالات الثمانينيات المتنوعة، حيث يضم كشكاً مخصصاً لارتداء ملابس تلك الفترة على وقع موسيقى تلك الفترة.

وتعكس الديكورات أجواء تلك الفترة الزمنية مع الأضواء الساطعة، ويضم المكان ركن العصائر، وتُعرض عدة أفلام عائلية، وأفلام مخصصة للفئات العمرية الأكبر.

وقال عمر قواس، مدير عام شركة براج: يعد المهرجان المكان المناسب للراغبين باختبار أجمل ذكريات الطفولة ومشاهدة أجمل الأفلام الكلاسيكية، فضلاً عن مجموعة ألعاب تفاعلية وألعاب فيديو تقليدية وأفلام شهيرة وسط أجواء عائلية مميزة ومسلية.

ويسعدنا أن نستضيف هذا الحدث المجتمعي المجاني في أبوظبي ومنح الجمهور فرصة عيش ذكريات الماضي.

أخبار ذات صلة
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
دنيا
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
اليوم 08:47
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
اليوم 08:31
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 08:23
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
دنيا
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
اليوم 08:12
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
عربي ودولي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©