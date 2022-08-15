«أفلام ياس في الحديقة» تعود إلى الثمانينيات

كشفت براج، الشركة الإماراتية المتخصصة بالتجارب الإبداعية، بالتعاون مع جزيرة ياس، المركز الترفيهي الرائد في أبوظبي، عن إقامة مهرجان أفلام ياس في الحديقة، وذلك في ملعب ياس لينكس أبوظبي للغولف يومي 5 و6 نوفمبر.
وتتيح الفعالية المجتمعية المجانية قضاء أجمل الأوقات مع مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تأخذ الضيوف في رحلة لاسترجاع ذكريات الماضي وسط أجواء مميزة.
وتضم الفعالية، المخصصة لأفراد العائلة، مجموعة من أشهر أفلام وألعاب وأزياء فترة الثمانينيات من القرن الماضي، حيث سيكون الضيوف على موعد مع أجواء لا تُنسى.
ويقام المهرجان في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر نوفمبر، بحيث يكون الطقس مثالياً لبدء الفعالية في الهواء الطلق، ويستمر بعرض أنجح الأفلام الكلاسيكية طوال عطلة نهاية الأسبوع، بمعدل 3 أفلام يومياً.
كما يوفر مجموعة كبيرة من أشهر أجهزة ألعاب الفيديو المفضلة وألعاب الفيديو الكلاسيكية وأجهزة لعبة البينبول وطاولات الهوكي الهوائي، إضافة إلى مجموعة مختارة من الدمى التي تحتفي بأجمل ذكريات الطفولة وتضمن قضاء أوقات مسلية للجميع.
ويقدم المهرجان خيارات الظهور بإطلالات الثمانينيات المتنوعة، حيث يضم كشكاً مخصصاً لارتداء ملابس تلك الفترة على وقع موسيقى تلك الفترة.
وتعكس الديكورات أجواء تلك الفترة الزمنية مع الأضواء الساطعة، ويضم المكان ركن العصائر، وتُعرض عدة أفلام عائلية، وأفلام مخصصة للفئات العمرية الأكبر.
وقال عمر قواس، مدير عام شركة براج: يعد المهرجان المكان المناسب للراغبين باختبار أجمل ذكريات الطفولة ومشاهدة أجمل الأفلام الكلاسيكية، فضلاً عن مجموعة ألعاب تفاعلية وألعاب فيديو تقليدية وأفلام شهيرة وسط أجواء عائلية مميزة ومسلية.
ويسعدنا أن نستضيف هذا الحدث المجتمعي المجاني في أبوظبي ومنح الجمهور فرصة عيش ذكريات الماضي.