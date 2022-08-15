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بالصور.. العبداللات يتألّق في "صيف عمّان"
بالصور.. العبداللات يتألّق في "صيف عمّان"
15 أغسطس 2022 22:04
أحيا الفنان عمر العبداللات حفلاً جماهيرياً كبيراًعلى مسرح المدرج الروماني، وسط العاصمة الأردنية عمّان، ضمن فعاليات "مهرجان صيف عمان 2022"، حيث كان في انتظاره جمهور بالآلاف من محبيه ومعجبيه.
تدفقوا مبكراً واستقبلوه بالهتاف والتصفيق وراحوا يرددون معه كلمات أغنياته ليبادلهم التفاعل نفسه، ناثراً الفرح في كافة أرجاء المكان، فكانت ليلة فنية ناجحة بكل المقاييس.
وفي لفتة إنسانية دعا العبداللات أطفال جمعية الهدب لرعاية متلازمة داون إلى خشبة المسرح وشاركهم في أداء أغنية "الدحية".
وكانت فلسطين حاضرة في حفل العبداللات ليبعث تحية محبة للصامدين في فلسطين وغزة، وقدم أشهر الأغنيات التي حققت انتشاراً واسعاً في العالم العربي ، منها "يا جبل ما يهزك ريح" ليشاركه الجمهور غناءها.
وأعرب عمر العبداللات خلال الحفل عن سعادته الكبيرة بلقاء الجمهور الأردني والعربي، مؤكداً فخره بالوقوف أمام محبيه، واختتم بالترحيب بإدارة المهرجان.
وتستعد مدينة العقبة جنوبي الأردن، لاستقبال أضخم الحفلات الفنية في صيف 2022، يحييها عمر العبداللات في ساحة الثورة العربية الكبرى، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، وذلك مساء الجمعة 19 أغسطس.
وقد تم التنسيق لإنجاح الحفل، ومن المتوقع أن يحظى بحضور جماهيري غير مسبوق في حفلات العقبة على مدار الأعوام السابقة.
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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