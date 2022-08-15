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ما فوائد الأرز البني؟

ما فوائد الأرز البني؟
15 أغسطس 2022 21:23

عزة يوسف (القاهرة)
عزة يوسف اكتسب الأرز الأبيض سمعة سيئة بين متبعي الحميات الغذائية، الذين بدؤوا يقبلون على الأرز البني كبديل صحي أكثر فائدة.

وأوضح الخبراء أن الأرز البني عبارة عن حبوب كاملة تحتوي على غلاف من ألياف النخالة التي تُنزع عن الأرز الأبيض، الذي يحتوي بدوره على عناصر غذائية أقل.

ويتفوق الأرز البني في منح الجسم الطاقة والألياف والمعادن والفيتامينات، ويؤدي تناوله إلى الشعور بالشبع، ما يسهم في إنقاص الوزن. كما يعمل على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني بعكس الأرز الأبيض.

وقد أضافت شركات مصنِّعة للأرز الأبيض بعض العناصر الغذائية عليه كالمعادن والفيتامينات، ولم تستطع إضافة الألياف.

وحسب مجلة Prevention الأميركية المعنية بالصحة، لا يزال العديد من الأشخاص يعتمدون على الأرز الأبيض لأنهم اعتادوا على مذاقه حسب العادات والثقافات الموروثة.

وأوضح الخبراء أن لكل من الأرز الأبيض والأرز البني فوائد غذائية، والأهم هو الحصول على العناصر الغذائية الكاملة.

الأرز والسكر والتوابل
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