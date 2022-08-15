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مصر.. وفاة سيدة نسي الطبيب "فوطة" في بطنها بعد عملية قيصرية
تعبيرية
15 أغسطس 2022 15:58
في حادثة أليمة، توفيت سيدة من محافظة الدقهلية في مصر بسبب خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة، بعدما نسي الطبيب المعالج "فوطة" داخل بطنها عقب ولادة قيصرية.
كما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة، يفيد بورود بلاغ من عامل يتهم فيه طبيب نساء وتوليد بالتسبب بموت زوجته نتيجة خطأ طبي.
فانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنزلة إلى المستشفى المتهم، حيث روى الزوج أنه ذهب بزوجته إلى المركز الطبي الخاص من أجل توليدها، ليخبره الطبيب أنها ستلد قيصرياً.
وأضاف أن الطبيب أجرى لها عملية الولادة القيصرية، وعادت إلى منزلها، لتشعر بعدها بأيام بآلام شديدة بالبطن، فنقلها إلى المستشفى للاطمئنان عليها.
حينها أثبتت الفحوص وجود "فوطة" داخل بطنها سببت لها صديدا وتدهورا بالجهاز المناعي وتسمما بالدم، لتفارق الحياة بعدها بساعات.
إلى ذلك، حررت الشرطة محضرا بالواقعة وأوقفت الطبيب. كما أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطلبت انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول أسباب الوفاة.
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