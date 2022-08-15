بالصور.. «الصيف الإيطالي» في «عالم فيراري أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف «عالم فيراري أبوظبي» فعالية «الصيف الإيطالي» التي تتميز بباقة من الأنشطة والتجارب الترفيهية المستوحاة من موسم سباقات الفورمولا - 1، مثل ورش الفنون والحرف والعروض الحية ومسابقات وعروض الطهي، بالإضافة إلى عرض طائرات «الدرون» الضوئي، وسواها من الفعاليات الممتدة حتى 4 سبتمبر 2022.

وتعم الأجواء الاحتفالية أرجاء «عالم فيراري» كل نهاية أسبوع مع مجموعة متنوعة من العروض، بينها عرض الأوبرا الإيطالية، وفرقة الفنون الإيطالية المتجولة، والعروض الأكروباتية والأدائية. وتتألق منطقة «سحر إيطاليا» بأجمل عروض الدرون الضوئية التي تتميز بأشكال وتصاميم متفرِّدةة تحت السقف الأحمر المميز لـ «عالم فيراري أبوظبي».

وستكون العائلات على موعد مع أجواء المرح خلال الصيف، حيث يتمكن الصغار من المشاركة في الفعاليات اليومية للمدينة الترفيهية، مثل فعالية الموزاييك المستوحاة من سيارة فريق سكودريا فيراري لموسم سباقات الفورمولا - 1 الجديدة F1-75، التي تطلق العنان لإبداع أجمل التصاميم والهدايا التذكارية والاحتفاظ بها. وتقام فعاليات الرسم واللعب في المنطقة العائلية، حيث سيتمكن الأبطال الصغار من الدخول يومياً في مسابقة على لعبة لوحية بالحجم الواقعي وتحدي أصدقائهم في السباق إلى خط النهاية عند «لا بيازا» من الساعة 12:00 ظهراً ولغاية الساعة 6:00 مساءً.

ويستضيف مطعم «ماما روسيلا» في «عالم فيراري»، محطات طهي مباشرة لتعليم الضيوف كيفية إعداد الوجبات الإيطالية المميزة.

وستتمكن العائلات كل نهاية أسبوع من المشاركة في تحدي Track the Tracks حيث سيُطلب منها تتبع مسارات سباق الجائزة الكبرى للفورمولا - 1 المخفية في أرجاء «عالم فيراري» ووضع الملصقات الخاصة بها في المنطقة الصحيحة على الخريطة، والتي يستلمونها عند بداية التحدي. ويمكن للعائلات التي تنجح في إكمال التحدي التوجه إلى «ماما روسيلا» للحصول على مفاجأة مميزة.

وستقوم «عالم فيراري أبوظبي» باختيار إحدى العائلات بشكل عشوائي كل نهاية أسبوع للفوز بلقب «العائلة الأهم لليوم»، ووجبة غداء مجانية، بالإضافة إلى الاستمتاع بمعاملة كبار الشخصيات خلال زيارة المدينة.

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل «عالم فيراري أبوظبي»، «ياس ووتروورلد أبوظبي»، «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، التي تبعد عن بعضها مسافة دقائق قليلة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعيَّن استخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».



