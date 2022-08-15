«أرادَ» تطلق فعاليات «الصيف الكبير».. مجاناً

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت أرادَ مؤخراً باقة من الأنشطة الصيفية المجانية لأفراد المجتمع المحلي في الجادة ومساكن نَسمَة في الشارقة. وتستمر الفعاليات التي ستقام تحت شعار «الصيف الكبير» حتى 31 أغسطس، وتتضمن قائمة من الأنشطة المختلفة، مثل صفوف اللياقة البدنية المحترفة للبالغين، والمخيمات الصيفية، وصفوف اليوغا التي تبدأ عند شروق الشمس وصولاً إلى صفوف HIIT المتخصصة وسواها الكثير.

ويتيح «الصيف الكبير» للعائلات الاستمتاع برياضاتهم المفضّلة بمختلف أنواعها مع تأمين مواصلات مجانية بين مجتمعي الجادة ومساكن نَسمَة، بحيث لا يمكن لأحد أن يفوِّت هذه الفرصة الرائعة.

وتتضمن الفعاليات الصيفية في مجتمعات أرادَ، الفنون والحرف والرقص واليوغا وتنس الريشة الداخلي وأنشطة تعليمية، يقدمها نادي الأطفال تحت إشراف مؤسسة Oasis Sports.

كما سيكون هناك العديد من صفوف اللياقة البدنية تحت إشراف فريق أرادَ الداخلي، بما في ذلك تمارين HIIT، واليوغا، وغيرها، حيث ستكون جميع الصفوف مجانية للمشاركين المسجّلين.

وبرنامج رياضي شامل للأطفال والبالغين بمعدل مرتين يومياً في الحديقة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تتاح ممارسة السباحة وكرة القدم وكرة السلة والتنس الأرضي وتنس الطاولة، إضافة إلى منافسات يشارك فيها الأطفال والوالدان.

وتأتي فعاليات «الصيف الكبير» إلى جانب قائمة طويلة من الأنشطة المتنوّعة التي يتم تنظيمها على مدار العام في الجادة، وتتضمن:

نادي أفلام الأطفال: عروضاً مجانية من كلاسيكيات الرسوم المتحركة كلّ خميس في يورسبيس.

ليالي الأفلام بالجادة: سينما مجانية للسيارات تعرض أجمل أفلام هوليوود يومياً في تمام الساعة 8:00 مساءً ومرتين أيام السبت.

زاد: منطقة مخصصة لشاحنات الطعام المتنقلة قرب سينما السيارات، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بألذ النكهات خلال مشاهدة الأفلام المجانية.

وقال راي تينستون، مدير الفعاليات في أرادَ: نحن ملتزمون في أرادَ بتمكين الناس للتفاعل فيما بينهم بطريقةٍ إيجابيّة وبنّاءة، عبر بث الحياة في مجتمعاتنا من خلال استضافة مختلف الفعاليات، إضافة إلى جدولنا الحافل بالأنشطة العائلية ضمن أجواءٍ آمنة وممتعة.

وأضاف: تمثل مرافقنا الداخلية والخارجية المصممة وفق أعلى المعايير العالمية ومساحاتنا الخضراء الرحبة مكاناً مثالياً لاستضافة مثل هذه الفعالية الصيفية المثرية لأفراد العائلة.

وتمتد مساكن نَسمَة على مخطط شمولي تزيد مساحته على 5 ملايين قدم مربعة، مع باقة كبيرة من المرافق الاستثنائية التي تضم مركزاً ترفيهياً وتجارياً في قلب المجتمع يتصل بحديقة كبرى متكاملة. وقد افتتحت أرادَ نَسمَة سنترال العام الماضي، وهو عبارة عن مركز مجتمعي وحديقة في قلب المجتمع النابض بالحياة، مع تشكيلة من منافذ البيع والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى تلة اصطناعية وباقة من المرافق الرياضية والترفيهية المتنوّعة.

وتعدّ الجادة أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في الشارقة على مساحة تزيد على 24 مليون قدم مربعة، حيث تساهم في تغيير المشهد الحضري في الإمارة. وتضم باقة من الأحياء السكنية الكبرى، إضافة إلى مجموعة من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية وميداناً للمكاتب والشركات، ضمن مخطط رئيس أخضر تم تصميمه بعناية فائقة لراحة ورفاهية السكان والزوار.