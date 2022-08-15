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دنيا

أول بطيخ قاتل بالعالم!

أول بطيخ قاتل بالعالم!
15 أغسطس 2022 11:07

كشفت دراسة جديدة أن أول بطيخ أحمر مزروع منذ حوالي 6000 عام، كان طعمه مرا، وقاتلا للإنسان.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة "Molecular Biology and Evolution" واعتمدت على إجراء تحليل جيني للبذور القديمة، أن البطيخ الأحمر قبل آلاف السنوات كان "مرّا وقاتلا".

وفي هذا الصدد، قال أوسكار بيريز إسكوبار، الباحث في "حدائق كيو" البريطانية: "لم يكن تناول البطيخ أمرا غير سار فحسب، بل كان بإمكانه أن يؤدي إلى وفاتك".
وأبرز الباحثون أن الدراسة توصلت إلى أن تغير المناخ، الذي يزيد من موجات الحر وفرص حدوث الحرائق والجفاف، يمكن أن تكون له تأثيرات سلبية على المحاصيل الغذائية.

وذكر إسكوبار: "إذا تمكن الباحثون من إعادة إدخال سمة في البطيخ، مثل مقاومة الجفاف، فقد يساعد ذلك في تحسين قدرة المزارعين على زراعته وبيعه بنجاح".

وأضاف: "قد يكون هذا الأمر مصدرا لتحسين محاصيلنا.. فالبطيخ محصول بملايين الدولارات ومهم للاقتصادات في جميع أنحاء العالم".

المصدر: وكالات
البطيخ
الفاكهة
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