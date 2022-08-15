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السعودية.. النائب العام يوجه بالقبض على شخص أطلق النار عشوائياً

السعودية.. النائب العام يوجه بالقبض على شخص أطلق النار عشوائياً
15 أغسطس 2022 08:56

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أنه بناءً على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص في إحدى محافظات منطقة الرياض بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد أصدر النائب العام  السعودي سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بسرعة القبض على المذكور، استناداً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وأكد المصدر أن الفعل المرتكب من قبل الجاني يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقاً لقرار النائب العام (1) وتاريخ 1-1-1442هـ، وفقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، مشدداً على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، تحت طائلة المساءلة الجزائية.
وأبان المصدر على أن النيابة المتخصصة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.

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المصدر: وكالات
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