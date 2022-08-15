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دنيا

"إف بي آي" يكشف تطورات جديدة في قضية الممثل الأميركي أليك بالدوين

"إف بي آي" يكشف تطورات جديدة في قضية الممثل الأميركي أليك بالدوين
15 أغسطس 2022 08:37

خلص تقرير لمكتب الـFBI إلى أن الممثل الأميركي الشهير أليك بالدوين، هو من ضغط على زناد السلاح الناري الذي قتل مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم Rust، رغم نفيه ذلك.

وأفاد تقرير للطب الشرعي نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي وحصلت عليه شبكة "ABC News" الأميركية، بأن البندقية المستخدمة في إطلاق النار بموقع تصوير فيلم "Rust" لم يكن من الممكن إطلاقها دون الضغط على الزناد.

وأوضح التقرير أن السلاح الناري لا يعمل إلا في حالة سحب الزناد، ما يعني أن الممثل الأميركي قد يواجه اتهامات جنائية أيضا.

جدير بالذكر أن تقرير الطب الشرعي الخاص بـ "FBI"، جزء من تحقيق أوسع يفحص جميع الاحتمالات في الحادث المميت، لمعرفة إن كانت هناك حاجة لتوجيه اتهامات جنائية.

وكان بالدوين قد نفى خلال مقابلة مع شبكة "ABC News" في ديسمبر 2021 سحب الزناد.

وكان يفترض أن يكون المسدس محشوا برصاص خلّبي، لكن السلاح كان محشوا برصاص حقيقي أصاب مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، والمخرج جويل سوزا، ونقلا إلى مستشفى قريب وسرعان ما أعلن الأطباء وفاة هاتشينز.

هذا، وتقول السلطات الأميركية إنها لا تزال تعمل للحصول على سجلات هاتف الممثل، مشيرة إلى جهود مستمرة في هذا المجال، وستجري عملية مراجعة السجلات من قبل المحققين، تمهيدا لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.

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المصدر: وكالات
الممثل الأميركي إليك بالدوين
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