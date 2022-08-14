فهد الحميري: مشروعي يدعم الاستدامة

نسرين درزي (أبوظبي)

يواصل شباب الإمارات سعيهم إلى تقديم أفكار رائدة تدفع بعجلة الخدمات الذكية داخل المجتمع المحلي نحو مراتب مرموقة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم مختلف القطاعات والمجالات. وتأتي قصة نجاح الشاب فهد الحميري عن مشروعه لخدمات السيارات بأسلوب مختلف عن السائد، لتؤكد على التطلّعات النافذة للمشاريع الحديثة، والتي تبدأ بخطوات ثابتة وتتّجه بنجاحات متتالية لتطرق أبواب الأسواق الخارجية وسط تحفيز وتسهيلات من الجهات المعنية.

الحميري سعيد بنجاح مشروعه (تصوير:علي عبيدو)

إثبات النجاح

مشروع فهد الحميري الذي انطلق به في أوج جائحة «كورونا» عام 2022، شكَّل بالنسبة له تحدياً، حيث عمل جاهداً لإثبات النجاح. وكانت فكرته تأسيس مركز يمكِّن مالكي السيارات الفاخرة من الاستفادة من خدمات العملاء الرائدة بفئتها، بأعلى المعايير وبتكلفة أقل. ثم تبلورت الفكرة لتشمل أيضاً كل ما يتعلّق بخدمات السيارات الكهربائية لزيادة مبيعاتها في الأسواق المحلية، تأكيداً على استراتيجية حكومة الإمارات بدعم مفاهيم الاستدامة والاستخدامات الصديقة للبيئة. وبإصرار لافت على التميُّز بتقديم خدمات استثنائية تضمن للعملاء، الضمان والتأمين وأعمال الصيانة من البيت إلى البيت، افتُتحت حتى اليوم 3 منشآت للشركة في دبي، ومنشأة رابعة في أبوظبي، فيما الطموحات مستمرة للتوسُّع بتقديم خدمات السيارات الكهربائية في أسواق دول الخليج.

أسلوب مبتكَر

‎يتنقّل فهد الحميري مؤسِّس المركز ومديره، بين أقسام ورشته متفقِّداً بنفسه أعمال الصيانة بهدف تشجيع الفريق، ويستعرض في حديثه لـ «الاتحاد» ملامح مشروعه الذي أصرّ على انطلاقته في الوقت المحدد، وأوّل فرع افتتحه كان في منطقة القوز بدبي خلال جائحة «كوفيد-19».

ويقول: لطالما راودتني فكرة تلبية احتياجات ومتطلبات السوق بأسلوب مبتكَر يترك أثراً ويعمل على تنشيط قطاع الخدمات بما ينسجم مع تطلعات الدولة بتشجيع الشباب على طرح المبادرات والسير بها. وهكذا بدأت مشروعي الذي يرتكز على تزويد الأفراد في الإمارات بخدمات بديلة عن الوكالات وبجزء بسيط من التكلفة.

ولتحقيق التميُّز المنشود، حرص الحميري في خطوته الأولى على تأسيس المركز بمعايير عالمية، حيث تمّ تصنيفه بمعدل 5 نجوم من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. الأمر الذي يؤكد مدى طموحه الواسع، وإيمانه بأن المبادرات الشبابية المتفرِّدة تلقى استحساناً من الجهات المتخصِّصة وأفراد المجتمع والمؤسَّسات ذات الصلة.

صورة مشرِّفة

بالحديث عن الاستراتيجية التي اعتمدها لتطوير مشروعه حديث العهد، يوضح الحميري أن مصداقية الشركة في السوق مكّنته خلال عامين، من افتتاح 4 أفرع تعمل كلها بالمبدأ نفسه وبِلا تأخير. وتتّسع ورشة أبوظبي لأكثر من 200 سيارة في اليوم وتمتد على مساحة 75 ألف قدم مربعة، فيما تتّسع الورش الـ 3 في دبي مجتمِعة، لنحو 200 سيارة في اليوم.

ويقول: نفتخر بأن نكون أوّل وأكبر مركز للسيارات الكهربائية في الإمارات، ونسعى إلى التوسّع في دول الخليج والمنطقة ونقل صورة مشرِّفة عن الاستدامة في الإمارات، مضيفاً: ندعم السيارات الكهربائية لأننا نريد أن نكون مجموعة رائدة في الدولة، صديقة للبيئة وتوفِّر الاستدامة لجيل المستقبل.

وكل ذلك يصب في خدمة رؤية الحكومة الداعية إلى توفير حلول بديلة تقلِّل من الانبعاثات الملوِّثة، وتشجِّع على بيئة نظيفة كأسلوب حياة.

أيادٍ أمينة

ويذكر فهد الحميري أن مشروعه يقدم خدمات كاملة تغطي مختلف احتياجات العملاء، بما فيها حزم الضمان التي تقدمها شركة شقيقة

رائدة في مجال الضمان منذ 18 عاماً، مدعومة من شركات إعادة التأمين الدولية من الفئة أ، للتأكُّد من أن العملاء بين أيادٍ أمينة. كما يهتم فريق العمل بعقود الصيانة التي تقدمها الورش لضمان حماية الأصول الأكثر قيمة، حيث ينصب التركيز على مراقبة نظام الشحن وصيانة بطارية «الليثيوم» لإطالة عمر المركبة.

ولمزيد من الحرص، يشير الحميري إلى عقد شراكة مع «الاتحاد الوطني» للتأكد من تقديم خطط تأمين شاملة للعملاء مع تعويض حصري، ومع شركة بريطانية رائدة في مجال شحن المركبات الكهربائية مرخَّصة ومعتمَدة من هيئة كهرباء ومياه دبي، لتزويد أجهزة الشحن الموثوقة بالتركيب والصيانة والدعم طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.

وللتأكد من إمكانية تلبية احتياجات العملاء، يعمل مشروعه على تأمين مخزون من قطع الغيار المتوفِّرة في دولة الإمارات، ويسعى في المستقبل القريب إلى الاستثمار في استيراد وتصدير السيارات الكهربائية.

كفاءات عالية

يعمل في مشروع فهد الحميري أكثر من 400 موظف وفني محترف، يتمتَّعون بكفاءات عالية لتوفير الخدمات اللازمة للعملاء بمختلف أنواعها.

وقت مثالي

يعتبر الحميري أنه بينما وضعت سنة 2020 الكثير من التحدّيات أمام قطاع السيارات، فقد شكّلت الوقت المثالي لإطلاق مشروعه، وذلك مع سعي العملاء إلى القيمة المالية الأفضل.

انتظار وإطلالة

عند زيارة ورش الصيانة في المركز، والتي تضم مختلف العلامات التجارية الراقية، يمكن للعملاء الاستفادة من صالة الانتظار الفخمة والاستمتاع بإطلالة مباشرة على داخل المنشأة المتطوِّرة.