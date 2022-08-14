5 سلوكيات تطرد السعادة!

ترجمة: عزة يوسف

يسعى الجميع إلى الشعور بالرفاهية والرضا لذلك يقدم موقع Latin American Post الأميركي بعض السلوكيات التي يجب التخلص منها للتمتع بالسلام النفسي والسعادة.

1 - التغيير:

يخشى بعضهم من أي تغيير على روتين حياتهم، ويرون أن التغيير يجب أن يكون شاملاً وإلا لن يؤتي ثماره. ويشعر هؤلاء بالقلق من المستقبل إذا لم يتمكنوا من التعامل مع نتائج التغيير المفاجئة. لذا يجب تدوين إيجابيات وسلبيات التغيير المتوقع حيث تمنحك قراءة الأفكار بصوت عالٍ بعض الوضوح.

2 - القلق:

لن تشعر بالسعادة عندما تربط سعادتك بشيء خارجي، وبينما يعتبر القلق بشأن الأشياء التي لا يمكن التحكم فيها أمراً طبيعياً، ينبغي عدم ترك تلك الأفكار تعطل سعادتنا، ويجب التخلي عن الإفراط في التفكير والامتنان للحاضر وللأشياء التي يمكن السيطرة عليها.

3 ـ التملك:

هناك الكثير من الأشياء التي يريدها الشخص في الحياة، وربما يمتلكها شخص آخر، ولكن الرغبة في الحصول على ما لدى الآخرين يصيب بالإرهاق، لذا عليك الامتنان لما تملكه واستغلاله على النحو الأمثل والتعلم من تجارب الآخرين بدلاً من تبني مشاعر سلبية تجاههم.

4 ـ الأخطاء:

يضيِّع بعض الأشخاص حياتهم على التفكير في أخطاء الماضي التي يخجلون منها ويواجهون صعوبة في عيش حياتهم بسببها. يجب توخي الحذر من أن نعلق في ذواتنا القديمة، والعمل على تطوير أنفسنا لنصبح نسخة جديدة أفضل.



5 - الكمال:

غالباً ما يكون السعي إلى الكمال ضاراً للشخص ومَن يحيطون به أيضاً، إذ إنه لا يوجد شيء أكثر ضرراً من التوقعات غير الواقعية. ابحث عن السلام بداخلك وتعلم أن تكون أكثر لطفاً مع نفسك حتى لو كنت غير مثالي.