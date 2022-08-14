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كيف نعزِّز نفسية الأطفال؟

كيف نعزِّز نفسية الأطفال؟
15 أغسطس 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد) 

يعاني العديد من الأطفال في العصر الحالي من التوتر والقلق، ونقل موقع Islander News الأميركي نصائح لخبراء حول الحفاظ على الصحة النفسية لصغار السن.

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1ـ الدعم: إنشاء نظام داعم من الأسرة والأقران والمعلمين، حيث يتأثر الصغار بالبيئة المحيطة بهم سواءً في المنزل أو المدرسة، لذلك من الضروري أن تكون بيئة إيجابية تشجعهم على النجاح.
2ـ التشجيع: علينا أن ندعم أطفالنا بالتشجيع على الدراسة والمجالات التي يهتمون بها وأن نثني عليهم عندما يحققون النجاح مهما كان بسيطاً، ودعمهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أهدافهم الأكاديمية.
3ـ توقعات واقعية: على الآباء والأمهات وضع حدود منطقية لما يتوقعونه من أطفالهم، ما يساعد في تحمل المسؤولية تجاههم بحال تقصيرهم.
4- المهارات: يجب تعليم الأطفال مهارات التأقلم وحل المشاكل، إذ إن مواجهة التحديات وتقبل الفشل لا يقلان أهمية عن النتائج التي نرجوها من أطفالنا.
5- المشاركة الاجتماعية: التواصل مع الآخرين من أهم الأنشطة على الإطلاق، لأنه يوفر الفرص لتكوين روابط بين العائلات التي تملك الاهتمامات نفسها.
6ـ المساعدة: يجب طلب المساعدة من الاختصاصيين بلا تردد في حال لاحظت تغيّراً في سلوك طفلك.

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