كيف نعزِّز نفسية الأطفال؟

أبوظبي (الاتحاد)

يعاني العديد من الأطفال في العصر الحالي من التوتر والقلق، ونقل موقع Islander News الأميركي نصائح لخبراء حول الحفاظ على الصحة النفسية لصغار السن.

1ـ الدعم: إنشاء نظام داعم من الأسرة والأقران والمعلمين، حيث يتأثر الصغار بالبيئة المحيطة بهم سواءً في المنزل أو المدرسة، لذلك من الضروري أن تكون بيئة إيجابية تشجعهم على النجاح.

2ـ التشجيع: علينا أن ندعم أطفالنا بالتشجيع على الدراسة والمجالات التي يهتمون بها وأن نثني عليهم عندما يحققون النجاح مهما كان بسيطاً، ودعمهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أهدافهم الأكاديمية.

3ـ توقعات واقعية: على الآباء والأمهات وضع حدود منطقية لما يتوقعونه من أطفالهم، ما يساعد في تحمل المسؤولية تجاههم بحال تقصيرهم.

4- المهارات: يجب تعليم الأطفال مهارات التأقلم وحل المشاكل، إذ إن مواجهة التحديات وتقبل الفشل لا يقلان أهمية عن النتائج التي نرجوها من أطفالنا.

5- المشاركة الاجتماعية: التواصل مع الآخرين من أهم الأنشطة على الإطلاق، لأنه يوفر الفرص لتكوين روابط بين العائلات التي تملك الاهتمامات نفسها.

6ـ المساعدة: يجب طلب المساعدة من الاختصاصيين بلا تردد في حال لاحظت تغيّراً في سلوك طفلك.