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عودة موسيقى التكنو لـ«ستريت باريد»

عودة موسيقى التكنو لـ«ستريت باريد»
15 أغسطس 2022 01:28

زوريخ (سويسرا) (أ ف ب)

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رقص مئات الآلاف أول أمس على إيقاع موسيقى التكنو الإلكترونية في زوريخ خلال أول نسخة من مهرجان «ستريت باريد» تشهدها كبرى مدن سويسرا منذ جائحة كورونا، وكان آخر مهرجان أقيم عام 2019 استقطب نحو 850 ألف شخص، ويتوقع المنظمون أن يُقبل عليه هذه السنة ما بين 750 ألفاً ومليون شخص، وامتد موكب العرض الموسيقي نحو كيلومترين على طول البحيرة التي تحد زوريخ، وارتكز العرض على 30 شاحنة تحمل 200 منسق موسيقى (دي جاي) من كل أنحاء العالم، وأطلق المنظمون على هذه الحفلة عنوان «ثينك» (فكّر)، بهدف «الحضّ على التفكير».

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