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مئوية «جالوب» للأميركيين الأصليين

مئوية «جالوب» للأميركيين الأصليين
15 أغسطس 2022 01:28

(وكالات)

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اختتم أمس مهرجان «جالوب» دورته الـ100 باحتفالية كبيرة في ريد روك بارك بولاية نيومكسيكو الأميركية، ويحتفي المهرجان الذي بدأ في نفس المنطقة عام 1922 بالتراث والثقافة القبلية للأميركيين الأصليين، ويستقطب المهرجان القبائل من جميع أنحاء الجنوب الغربي الأميركي، كما يجتذب جمهوراً من أنحاء العالم، وقدم المهرجان خلال أربعة أيام العديد من الفعاليات على رأسها موكب «عالم واحد أقوى» الذي استعرض خلاله الأميركيون الأصليون ملابسهم ورقصاتهم، ومسابقة «الحكام الفنيين» التي لأعمال أبناء القبائل الفنية، وسوق الحرفيين الافتراضي، كما شهد المهرجان عرض أفلام تاريخية ووثائقية، بالإضافة إلى فعاليات مختلفة على مستوى المدينة.

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